Женщина увидела свет после клинической смерти и обрела "сверхспособности" (фото)

Ребекка Бутройд из Нью-Джерси (США) пережила клиническую смерть во время родов в 18 лет. Женщина утверждает, что после возвращения к жизни обрела дар исцеления.

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Об этом пишет Daily Mail.

Жизнь 38-летней Ребекки Бутройд могла оборваться много лет назад в родильной палате. Тогда, в 18 лет, ей ввели эпидуральную анестезию, которая, по ее словам, обезболила не только тело, но почти лишила жизни, затронув спинной мозг. В тот момент она почувствовала странное онемение, мир начал расплываться, и все вокруг озарил ослепительный белый свет.

"Это был не просто свет. Это было ощущение перехода. Ощущение, что все, что было до, уже неважно", — вспоминает американка.

С тех пор, утверждает Ребекка, она слышит голос Бога. Он говорит с ней напрямую. А вместе с этим пришло чувство миссии — исцелять других.

Бутройд подчеркивает, что ее связь с Богом не требует стен церкви Фото: Daily Mail

Это был не единственный мистический эпизод в ее жизни. В детстве она несколько раз чудом избегала гибели: один раз ее едва не унесло из машины, когда случайно открылась дверь на ходу, в другой — она оказалась в машине, которая вспыхнула и взорвалась. По мнению женщины, эти события были знаками, предвестниками ее будущего духовного пробуждения.

Ребекка выросла в католической семье, где, по ее словам, чувства вины и стыда подавляли всякое проявление необычного.

"Мне всегда казалось, что все, что я делаю — недостаточно хорошо", — говорит она. Но после околосмертного опыта все изменилось. Она называет это "перерождением".

В течение многих лет женщина страдала от психологических и физических проблем, принимала до 25 таблеток в день, чувствовала себя потерянной. Теперь же, по ее словам, она обрела цель. Она стала лицензированным преподобным и называет себя целителем.

Бутройд подчеркивает, что ее связь с Богом не требует стен церкви.

"Мне больше не нужна скамья, чтобы говорить с Ним. Я уважаю веру, но лишь в том случае, если она основана на любви, а не на страхе", — говорит она.

Что же касается потустороннего мира, Ребекка не считает его строго черно-белым. По ее словам, после смерти душа получает "еще несколько уроков" или шанс освободиться.

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