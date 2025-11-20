Може продовжити життя до 150 років: у Китаї представили "Святий Грааль" омолодження

Китайська компанія Lonvi Biosciences із Шеньчженя оголосила про розроблення препарату, який, за словами творців, може стати справжнім проривом у науці про довголіття.

Стартап стверджує, що його нова формула дає змогу сповільнити старіння організму і потенційно продовжити людське життя до 120-150 років. Про це пише Mirror.

Розробка заснована на боротьбі з так званими "зомбі-клітинами" — старіючими клітинами, які перестають виконувати свої функції, але продовжують існувати в організмі, викликаючи запалення і сприяючи розвитку вікових захворювань.

Головним компонентом препарату є проціанідин C1 (PCC1), речовина, що отримується з виноградних кісточок. Раніше лабораторні дослідження на тваринах показали, що PCC1 здатний продовжити життя мишей, уповільнивши розвиток хвороб, пов'язаних зі старінням.

За даними Lonvi, під час випробувань на гризунах лікування подовжило їхню загальну тривалість життя на 9,4%. А при ранньому початку приймання ефект виявився ще помітнішим, до 64%.

Генеральний директор Lonvi Biosciences Іп Чжу запевняє, що розробки компанії виходять далеко за межі звичайних добавок. Він називає новий препарат "Святим Граалем" боротьби зі старінням і обіцяє, що людям, які почали приймати його в зрілому віці, можна буде розраховувати на життя довше 120 років. А тим, хто прийматиме його з народження, і зовсім до 150.

Технічний директор Lonvi Лю Цинхуа заявив, що така тривалість життя "абсолютно реальна" і може стати досяжною "в найближчі роки".

Китай інвестує в довголіття

Останніми роками Китай активно розвиває напрямок у сфері продовження життя, поєднуючи біотехнології, штучний інтелект і фармацевтику. Тема довголіття стрімко вийшла з маргінальної ніші та стала одним із потрібних напрямів у бізнесі та науці.

Інтерес до продовження життя зростає не тільки з боку великих компаній, а й підприємців. Якщо десять років тому про це говорили переважно в США, то тепер дослідження набирають обертів і в Китаї.

Попри гучні заяви, препарат PCC1 поки не пройшов випробувань на людях. Усі результати ґрунтуються на експериментах із тваринами, і наукове товариство очікує підтверджень, перш ніж говорити про реальну ефективність і безпеку.

