Бабуся із зовнішністю моделі розповіла, чому "не старіє" вже 20 років (фото)

72-річна Лоррейн Кассар із Мельбурна (Австралія) має вигляд на двадцять років молодший за свій вік і нерідко чує від оточуючих, що вона могла б зійти за сестру своєї 55-річної доньки...

Після шквалу компліментів у мережі жінка вирішила розкрити секрет своєї "вічної молодості". Як виявилося, він зовсім не вимагає величезних витрат. Про це пише Mirror.

За словами Лоррейн, її головний рецепт простий: сонцезахисний крем, недорогий зволожувальний крем з аптеки, харчування з великою кількістю фруктів і овочів і відсутність інтимного життя протягом останніх 20 років.

"Я не люблю ускладнювати догляд за шкірою. Просто наношу SPF і звичайний крем — і все. Головне, щоб шкіра отримувала живлення зсередини", — розповіла пенсіонерка.

Бабуся, яку часто приймають за сестру дочки, ділиться своїми простими секретами молодості Фото: Jam Press

Жінка стверджує, що здоровий спосіб життя і спокій допомагають їй зберігати свіжий вигляд. А її онука Періс, якій 26 років, зізнається, що друзі завжди в шоці, коли дізнаються, що її "мама" насправді є її бабусею.

Відео дня

"Вона молода не тільки зовні, а й душею. Її доброта, почуття гумору і легкість — ось що робить її по-справжньому красивою", — каже Періс.

Британська служба охорони здоров'я NHS зазначає, що ключем до сповільнення старіння справді є сон, харчування та поміркованість. Експерти радять спати щонайменше сім годин на добу і наповнювати тарілку яскравими овочами, фруктами та порцією пісного білка.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина скинула 50 кг без операцій і надихнула мільйони. Пешн Найт минулої зими подивилася на себе в дзеркало, вона зрозуміла, що настав час змін. На той момент вага дівчини сягала 145 кілограмів, і це стало поворотною точкою в її житті.

Також стало відомо, що дівчина зробила 400 операцій заради впевненості. 38-річна Гіль Лі Вон з Південної Кореї розповіла, що за останні 15 років витратила на косметичні процедури понад 210 тисяч доларів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.