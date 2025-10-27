Бабушка с внешностью модели рассказала, почему "не стареет" уже 20 лет (фото)

72-летняя Лоррейн Кассар из Мельбурна (Австралия) выглядит на двадцать лет моложе своего возраста и нередко слышит от окружающих, что она могла бы сойти за сестру своей 55-летней дочери

После шквала комплиментов в сети женщина решила раскрыть секрет своей "вечной молодости". Как оказалось, он вовсе не требует огромных затрат. Об этом пишет Mirror.

По словам Лоррейн, ее главный рецепт прост: солнцезащитный крем, недорогой увлажняющий крем из аптеки, питание с большим количеством фруктов и овощей и отсутствие интимной жизни на протяжении последних 20 лет.

"Я не люблю усложнять уход за кожей. Просто наношу SPF и обычный крем — и все. Главное, чтобы кожа получала питание изнутри", — рассказала пенсионерка.

Бабушка, которую часто принимают за сестру дочери, делится своими простыми секретами молодости Фото: Jam Press

Женщина утверждает, что здоровый образ жизни и спокойствие помогают ей сохранять свежий вид. А ее внучка Пэрис, которой 26 лет, признается, что друзья всегда в шоке, когда узнают, что ее "мама" на самом деле является ее бабушкой.

"Она молода не только внешне, но и душой. Ее доброта, чувство юмора и легкость — вот что делает ее по-настоящему красивой", — говорит Пэрис.

Британская служба здравоохранения NHS отмечает, что ключом к замедлению старения действительно являются сон, питание и умеренность. Эксперты советуют спать не менее семи часов в сутки и наполнять тарелку яркими овощами, фруктами и порцией постного белка.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.