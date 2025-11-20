Может продлить жизнь до 150 лет: в Китае представили "Святой Грааль" омоложения

Китайская компания Lonvi Biosciences из Шэньчжэня объявила о разработке препарата, который, по словам создателей, может стать настоящим прорывом в науке о долголетии.

Стартап утверждает, что его новая формула позволяет замедлить старение организма и потенциально продлить человеческую жизнь до 120–150 лет. Об этом пишет Mirror.

Разработка основана на борьбе с так называемыми "зомби-клетками" — стареющими клетками, которые перестают выполнять свои функции, но продолжают существовать в организме, вызывая воспаления и способствуя развитию возрастных заболеваний.

Главным компонентом препарата является процианидин C1 (PCC1), вещество, получаемое из виноградных косточек. Ранее лабораторные исследования на животных показали, что PCC1 способен продлить жизнь мышей, замедлив развитие болезней, связанных со старением.

По данным Lonvi, в ходе испытаний на грызунах лечение продлило их общую продолжительность жизни на 9,4%. А при раннем начале приема эффект оказался еще заметнее, до 64%.

Ученый изучает формулу Фото: Unsplash

Генеральный директор Lonvi Biosciences Ип Чжу уверяет, что разработки компании выходят далеко за рамки обычных добавок. Он называет новый препарат "Святым Граалем" борьбы со старением и обещает, что людям, начавшим принимать его в зрелом возрасте, можно будет рассчитывать на жизнь дольше 120 лет. А тем, кто будет принимать его с рождения и вовсе до 150.

Технический директор Lonvi Лю Цинхуа заявил, что подобная продолжительность жизни "абсолютно реальна" и может стать достижимой "в ближайшие годы".

Китай инвестирует в долголетие

В последние годы Китай активно развивает направление в сфере продления жизни, сочетая биотехнологии, искусственный интеллект и фармацевтику. Тема долголетия стремительно вышла из маргинальной ниши и стала одним из востребованных направлений в бизнесе и науке.

Интерес к продлению жизни растет не только со стороны крупных компаний, но и предпринимателей. Если десять лет назад об этом говорили преимущественно в США, то теперь исследования набирают обороты и в Китае.

Несмотря на громкие заявления, препарат PCC1 пока не прошел испытаний на людях. Все результаты основаны на экспериментах с животными, и научное сообщество ожидает подтверждений, прежде чем говорить о реальной эффективности и безопасности.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.