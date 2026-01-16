"Голубые зоны" действительно продлевают жизнь: в чем секрет, который все хотели бы знать

В новом исследовании ученые раскрыли правду о том, действительно ли «голубые зоны» способны влиять на продолжительность жизни человека.

Долгое время считалось, что "голубые зоны" являются местом для тех, кто хочет жить дольше и здоровее. Несмотря на сомнения в обоснованности этих утверждений, многие эксперты считали. Что люди, живущие в определенных частях мира, не просто живут дольше, но также остаются более здоровыми до глубокой старости, пишет Mirror.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь в новом исследовании ученые решили поставить точку в этом давнем споре. Изучив данные. Эксперты подтвердили, что "голубые зоны" действительно могут хранить секрет, который многие хотели бы узнать. Отметим, что "голубые зоны" — регионы, где люди живут необычайно долго. Здесь также проживает большое количество людей в возрасте 90 лет и старше.

Відео дня

Самая идея "голубых зон" существует уже почти два десятилетия, однако ее подлинность вызывает вопросы, поскольку возраст многих жителей указывается ими самими. В результате некоторые эксперты считали, что столь высокие результаты связаны с плохим ведением учета или канцелярскими ошибками.

Однако в новом исследовании, проведенном командой из Американской федерации исследований старения, ученые заявили, что результаты их работы подтверждают, что в этих районах не только необычно большое количество пожилых людей, но многие из них также обладают исключительным здоровьем и энергией в преклонном возрасте.

Отметим, в новом исследовании рассматривались географически определенные места с исключительно высокой концентрацией людей, доживших до 90 лет и старше за последние 150 лет, а также имелись записи, подтверждающие свидетельства о рождении и смерти.

Используя эти данные ученые выделили четыре региона:

Сардиния;

Окинава;

Икария;

Никоя.

По словам соавтора исследования Стивена Аустада, они с коллегами также обнаружили, что статус "голубой зоны" не гарантирован навсегда, а 2 из 4 уже начинают его терять. Например, на Окинаве и Никоя наблюдаются изменения, которые влияют на жизнь их жителей.

В то же время ученые обнаружили, что появилась новая область исключительной продолжительности жизни. Она охватывает три провинции на севере Коста-Рики, недалеко от границы с Никарагуа. Авторы считают, что исследование изменений в образе жизни, а также изменений в здравоохранении и медицине в обеих этих областях будет весьма познавательным.

Авторы исследования также определили факторы, связывающие "голубые зоны" — основным является относительная изоляция.

Напомним, ранее мы писали о том, что почти все долгожители следуют одному и тому же ритуалу.

Ранее Фокус писал о том, что в каких регионах планеты люди живут намного дольше и почему.