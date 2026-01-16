Код Да Вінчі нарешті розгадано: розкрити таємницю несподіваним чином допомогло "Святе Немовля"

Дослідники вважають, що малюнок майстра червоною крейдою під назвою "Святе Немовля" може містити ключ до розгадки легендарної історичної особистості.

У новому дослідженні вченим вдалося витягти ДНК з однієї з робіт Леонардо Да Вінчі. Автори вважають, що потенційно може дати уявлення про генетичний склад одного з найвидатніших художників і винахідників в історії, пише Express.

ДНК було витягнуто з мікроскопічних слідів, виявлених на малюнку червоною крейдою, відомим під назвою "Святе Немовля". Y-хромосоми, зішкрябані з малюнка, також було порівняно з ДНК з листа, написаного одним із ковалів Да Вінчі. Результати припускають генетичний зв'язок із людьми, які мають спільне походження в Тоскані, де народився Леонардо Да Вінчі.

Утім, автори визнають, що підтвердити, чи належить ця ДНК самому Да Вінчі, складно, оскільки в нього немає відомих нащадків. Попри це, вчені вважають, що це відкриття може надати цікавий натяк на те, що частина зібраного генетичного матеріалу справді може належати майстру.

Під час дослідження вчені відібрали найдрібніші частинки шкіри, поту, волокна, пилок і пил з малюнка, а також листів Да Вінчі, що зберігаються в архівах. Хоча більша частина генетичного матеріалу належала мікробам, рослинам і грибам, команда також виявила невелику кількість ДНК чоловічої статі.

З огляду на тосканське походження сім'ї Леонардо, ця закономірність вказує на потенційний зв'язок із художником.

До слова, крім людських слідів, нова робота також може пролити світло на походження і подорож малюнка "Святе Немовля". Вчені виявили види рослин, характерні для басейну річки Арно в Тоскані, як-от італійський райграс і верби, що використовувалися в майстернях тієї епохи, а також ДНК цитрусових.

Зазначимо, що нині, на жаль, не існує методу, здатного остаточно підтвердити, чи справді якісь сліди належать самому Да Вінчі. Століття зберігання і реставрації припускають, що артефакти, ймовірно, накопичили ДНК безлічі людей, які взаємодіяли з ними.

