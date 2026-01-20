Рослинна олія проти вершкового масла: вчені поставили крапку у давній суперечці

Багато прихильників здорового способу життя сьогодні обирають вершкове масло замість рослинного, але чи справді воно корисніше. Вчені нарешті розкрили всю правду.

Рослинні олії — "найбільший лиходій" з усіх шкідливих продуктів. Принаймні, так вважає відомий у світі експерт з питань здоров'я, доктор Пол Саладіно. Таке твердження може здатися дивним, проте проти рослинних олій також виступають багато дієтологів і міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, пише Science Focus.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами професора Томаса Сандерса, фахівця з харчування з Королівського коледжу Лондона, в останні кілька років вершкове масло знову увійшло в меню. Міністерство сільського господарства також зафіксувало неухильне зростання споживання вершкового масла останніми роками — у 2024 році показник сягнув рекорду і становив 3 кілограми на рік на людину.

Відео дня

Однак подібні тенденції турбують фахівців у галузі охорони здоров'я. Річ у тім, що дослідження все ще вказують на те, що рослинні олії є більш здоровим вибором. За словами іншого фахівця з харчування з Королівського коледжу Лондона Сари Беррі, рандомізовані контрольовані дослідження показують, що рослинні олії корисніші для здоров'я, а вершкове масло — шкідливіше.

То в чому ж проблема повернення до вершкового масла, тваринного жиру та сала? За словами експертів, річ у тім, що всі вони містять насичені жири, а вони, як відомо, вважаються "найгіршими" жирами для людського організму. І на те є причина: кожна молекула насиченого жиру складається з ланцюжка атомів вуглецю, з'єднаних якомога більшою кількістю атомів водню. Таким чином, вуглець "насичений" воднем. Це може звучати не так вже й страшно, проте дослідження показують, що це має великий вплив на рівень холестерину.

Порівняно з ненасиченими жирами, насичені жири змушують організм виділяти більше холестерину, відомого як поганий холестерин, у кров. Додатковий холестерин LDL у крові означає вищий ризик серцево-судинних захворювань — саме тому насичені жири пов'язані з погіршенням здоров'я серця. Підтвердженням тому — результати безлічі досліджень.

За словами професора Сандерса, результати, втім, не означають, що всі насичені жири однакові. Молочний жир у молоці, сирі та йогурті, мабуть, трохи відрізняється від вершкового масла. Насичені жири не чинять такого сильного впливу на підвищення рівня холестерину, як вершкове масло — вчені вважають, що молоко і сир, імовірно, досить нейтральні, а інші поживні речовини в цих продуктах схоже пом'якшують дію насичених жирів.

З іншого боку, за словами Беррі, рослинні олії багаті на моно- і поліненасичені жири, які вельми ефективно знижують рівень холестерину і зменшують ризик серцево-судинних захворювань.

Зазначимо, останнім часом дедалі частіше звучить аргумент, що рослинні олії спричиняють запалення в організмі. Що з цього приводу думають учені? Вони стверджують, що це неправда.

Дослідники зазначають, що ймовірним винуватцем вважається омега 6, частина якої в організмі перетворюється на речовину, відому як арахідонова кислота. Ця кислота справді має деякі запальні властивості, однак, за словами експертів, вона також має і протизапальні властивості.

І в підсумку, хоча вживання великої кількості рослинної олії справді може сприяти запаленню, наявні на цей час дані свідчать про зворотне.

Ще одним аргументом, який часто наводять проти рослинних олій, є те, що вони — перероблені, відносно нові продукти, позбавлені поживної цінності. Вершкове масло, з іншого боку — натуральний і традиційний продукт. За словами Сандерс, це також неправда: рослинні олії використовуються тисячоліттями. Наприклад, стародавні цивілізації Близького Сходу використовували сафлорову олію в лікувальних цілях, а китайці широко використовували соєву та арахісову олії.

За словами Беррі, сьогодні рослинні олії обробляють інакше, ніж у минулому, проте дослідження показують, що в цьому немає нічого страшного. Таким чином, основні звинувачення, висунуті проти рослинних олій схоже не витримують критики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з Гарварду знайшли те, що допомагає жити довше.

Раніше Фокус писав про 6 продуктів, які їдять вранці найздоровіші люди: чим снідає вчений, який вивчає довголіття.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.