Растительное масло против сливочного: ученые поставили точку в давнем споре

Многие сторонники здорового образа жизни сегодня выбирают сливочное масло вместо растительного, но действительно ли оно полезнее. Ученые наконец раскрыли всю правду.

Растительные масла — "самый большой злодей" из всех вредны продуктов. По крайней мере, так считает известный в мире эксперт по вопросам здоровья, доктор Пол Саладино. Такое утверждение может показаться странным, однако против растительных масел также выступают многие диетологи и министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, пишет Science Focus.

По словам профессора Томаса Сандерса, специалиста по питанию из Королевского колледжа Лондона, в последние несколько лет сливочное масло вновь вошло в меню. Министерство сельского хозяйства также зафиксировало неуклонный рост потребления сливочного масла в последние годы — в 2024 году показатель достиг рекорда и составил 3 килограмма в год на человека.

Однако подобные тенденции беспокоят специалистов в области здравоохранения. Дело в том, что исследования все еще указывают на то, что растительные масла являются более здоровым выбором. По словам другого специалиста по питанию из Королевского колледжа Лондона Сары Берри, рандомизированные контролируемые исследования показывают, что растительные масла полезнее для здоровья, а сливочное масло — вреднее.

Так в чем же проблема возвращения к сливочному маслу, животному жиру и салу? По словам экспертов, дело в том, что все они содержат насыщенные жиры, а они, как известно, считаются "худшими" жирами для человеческого организма. И на то есть причина: каждая молекула насыщенного жира состоит из цепочки атомов углерода, соединенных как можно большим количеством атомов водорода. Таким образом, углерод "насыщен" водородом. Это может звучать не так уж и страшно, однако исследование показывают, что это оказывает большое влияние на уровень холестерина.

По сравнению с ненасыщенными жирами, насыщенные жиры заставляют организм выделять больше холестерина, известного как плохой холестерин в кровь. Дополнительный холестерин LDL в крови означает более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний – именно поэтому насыщенные жиры связаны с ухудшением здоровья сердца. Подтверждением тому — результаты множества исследований.

По словам профессор Сандерса, результаты, впрочем, не означают, что все насыщенные жиры одинаковы. Молочный жир в молоке, сыре и йогурте, по-видимому, немного отличается от сливочного масла. Насыщенные жиры не оказывают такого сильного влияния на повышение уровня холестерина, как сливочное масло — ученые считают, что молоко и сыр, вероятно, довольно нейтральны, а другие питательные вещества в этих продуктах, похоже, смягчают действие насыщенных жиров.

С другой стороны, по словам Берри, растительные масла богаты моно- и полиненасыщенными жирами, которые весьма эффективно снижают уровень холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, в последнее время все чаще звучит аргумент, что растительные масла вызывают воспаления в организме. Что по этому поводу думают ученые? Они утверждают, что это неправда.

Исследователи отмечают, что предполагаемым виновником считается омега 6, часть которой в организме превращается в вещество, известное как арахидоновая кислота. Эта кислота действительно обладает некоторыми воспалительными свойствами, однако, по словам экспертов, на также обладает и противовоспалительными свойствами.

И в итоге, хотя употребление большого количества растительного масла действительно может способствовать воспалению, имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют об обратном.

Еще одним аргументом, часто приводимым против растительных масел, является то, что они — переработанные, относительно новые продукты, лишенные питательной ценности. Сливочное масло, с другой стороны — натуральный и традиционный продукт. По словам Сандерс, это также неправда: растительные масла используются тысячелетиями. Например, древние цивилизации Ближнего Востока использовали сафлоровое масло в лечебных целях, а китайцы широко использовали соевое и арахисовое масла.

По словам Берри, сегодня растительные масла обрабатывают иначе, чем в прошлом, однако исследования показывают, что в этом нет ничего страшного. Таким образом, основные обвинения, выдвинутые против растительных масел, похоже, не выдерживают критики.

