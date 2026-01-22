У каналізації оселилося "чудовисько" розміром із двох синіх китів: викидає на пляж кулі з фекалій

Місцева влада розробила план боротьби з гігантським "жировим айсбергом", що викидає на узбережжя дивні кульки з неприємним запахом. Проєкт обійдеться в 3 мільярди доларів.

У 2024 році на ділянці австралійського узбережжя почалася катастрофа: колись відомий своїми золотими пісками й кришталево чистою водою Сідней перетворився на узбережжя, заповнене кульками з фекалій, пише IFLScience.

Спочатку вважалося, що кульки складаються зі смоли. Але пізніше вчені провели радіовуглецеве датування, мас-спектрометрію, елементарний аналіз і мікроскопічні методи — результати аналізів показали набагато огидніший склад. Учені виявили, що кульки насправді містили сліди рослинної олії, мильного нальоту, волосся, людських фекалій, ветеринарних препаратів, ліків проти артеріального тиску, "вічних хімікатів", психоактивних речовин і метамфетаміну.

За словами професора Джона Бевеса, загадкові кулі заполонили сіднейські пляжі та виділяли огидний запах. Пізніше вченим вдалося з'ясувати, що стало причиною появи загадкових куль на пляжах Сіднея.

За словами хіміка-аналітика, професора Вільяма Александра Дональда, сьогодні вважається, що джерелом цієї епідемії скупчення екскрементів є океанічна каналізація Сіднея.

Ця океанічна каналізація називається Малабарською системою і збирає стічні води для утилізації, обслуговуючи близько 2 мільйонів людей на південному заході Сіднея. Якийсь час система відмінно справлялася зі своїм завданням, поки в її глибинах не утворилося "чудовисько".

Дослідники виявили, що в каналізації утворився величезний жировий айсберг, розміром з чотири автобуси або двох синіх китів. Це чудовисько здебільшого складалося з жирів, масел і мастильних матеріалів, а також частини воскоподібних грудок, які відокремилися під час різкого збільшення тиску в каналізаційній системі, імовірно, спричиненого вимкненням електроенергії або сильним дощем. Саме ці фрагменти й утворили кулі, які врешті-решт викинуло на пляжі.

За даними місцевої влади, на сьогодні вже вилучено близько 53 тонн цієї маси, проте більша частина все ще перебуває поза зоною досяжності. Тепер влада оголосила про створення плану вартістю трохи більше ніж 2 мільярди доларів США, який дасть змогу розв'язати проблему протягом наступних 10 років.

План покликаний скоротити обсяг стічних вод, що проходять через систему, а також посилити контроль за очищенням і розширити навчання безпечному видаленню жирів, масел і мастильних матеріалів.

