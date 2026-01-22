В канализации поселилось "чудище" размером с двух синих китов: выбрасывает на пляж шары из фекалий

Местные власти разработали план борьбы с гигантским «жировым айсбергом», выбрасывающим на побережья странные шарики с неприятным запахом. Проект обойдется в 3 миллиарда долларов.

В 2024 году на участке австралийского побережья началась катастрофа: некогда известный своими золотыми песками и кристально чистой водой Сидней, превратился в побережье, заполненное шариками из фекалий, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Изначально считалось, что шарики состоят из смолы. Но позже ученые провели радиоуглеродное датирование, масс-спектрометрию, элементарный анализ и микроскопические методы — результаты анализов показали гораздо более отвратительный состав. Ученые обнаружили, что шарики на самом деле содержали следы растительного масла, мыльного налета, волос, человеческих фекалий, ветеринарных препаратов, лекарств от артериального давления, "вечные химикаты", психоактивные вещества и метамфетамин.

Відео дня

По словам профессора Джона Бевеса, загадочные шары заполонили сиднейские пляжи и источали отвратительный запах. Позже ученым удалось выяснить, что стало причиной появления загадочных шаров на пляжах Сиднея.

По словам химика-аналитика, профессора Уильяма Александра Дональда, сегодня считается, что источником этой эпидемии скопления экскрементов является океаническая канализация Сиднея.

Эта океаническая канализация называется Малабарской системой и собирает сточные воды для утилизации, обслуживая около 2 миллионов человек на юго-западе Сиднея. Какое-то время система отлично справлялась со своей задачей, пока в ее глубинах не образовалось "чудовище".

Исследователи обнаружили, что в канализации образовался огромный жировой айсберг, размером с четыре автобуса или двух синих китов. Это чудище в основном состояло из жиров, масел и смазочных материалов, а также части воскообразных комков, которые отделились при резком увеличении давления в канализационной системе, вероятно, вызванном отключением электроэнергии или сильным дождем. Именно эти фрагменты и образовали шары, которые в конце концов выбросило на пляжи.

По данным местных властей, на сегодня уже удалено около 53 тонн этой массы, однако большая часть все еще находится вне зоны досягаемости. Теперь власти объявили о создании плана стоимостью чуть более 2 миллиардов долларов США, который позволит решить проблему в течение следующих 10 лет.

План призван сократить объем сточных вод, проходящих через систему, а также ужесточить контроль за очисткой и расширить обучение безопасному удалению жиров, масел и смазочных материалов.

Напомним, ранее мы писали о том, что разгадана тайна розовых пляжей Австралии: сотни миллионов лет назад их создала гора в Антарктиде.

Ранее Фокус писал о том, что таинственный металлический шар выбросило на пляж в Австралии.