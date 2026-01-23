У стародавній скарбниці знайдено дивний неземний метал: прибув з-за меж нашої планети

Дослідники вивчали сховище скарбів іберійського бронзового століття, коли натрапили на дещо дивне — кілька предметів, створених із використанням дивного металу з-за меж нашої планети.

Серед безлічі золотих скарбів іберійського бронзового століття пара предметів привернула особливу увагу команди, під керівництвом Сальвадора Ровіра-Льоренса з відділу консервації Національного археологічного музею Іспанії. Дослідники виявили, що тьмяний браслет і іржаву півсферу, прикрашену золотом, було викувано не з підземного металу, а із заліза, видобутого з метеоритів, що впали з неба, пише Science Alert.

Результати дослідження також припускають, що технології та методи обробки металу на Іберійському півострові понад 3000 років тому були набагато розвиненішими, ніж передбачалося раніше. Скарби Вільєни являють собою скарб із 66 переважно золотих предметів і вперше були виявлені вченими понад 60 років тому, 1963 року, на території сучасного Аліканте в Іспанії. Відтоді скарби вважаються одним із найважливіших зразків ювелірної справи бронзового століття на Піренейському півострові та в Європі загалом.

Залізний браслет має діаметр 8,5 сантиметрів Фото: Municipal Archaeological Museum of Villena

За словами дослідників, два предмети зі скарбниці значно ускладнили датування колекції:

невелика порожниста півсфера — імовірно є частиною скіпетра або руків'я меча;

браслет, схожий на намисто.

Археологи зазначають, що обидва предмети мають "залізний вигляд" — простими словами, вони, ймовірно, зроблені із заліза. На Піренейському півострові залізний вік — коли витоплене земне залізо почало витісняти бронзу — почався лише близько 850 року до нашої ери. Однак проблема полягає в тому, що золоті матеріали датуються періодом між 1500 і 1200 роками до нашої ери. Тому визначити місце артефактів, схожих на залізо, у контексті скарбів Вільєни виявилося непростим завданням.

З іншого боку, залізна руда із земної кори — не єдине джерело ковкого заліза. Відомо, що у світі також існує безліч залізних артефактів дозалізного віку, викуваних із метеоритного заліза.

Попередні дослідження вже показали, що існують способи відрізнити ці види заліза: наприклад, метеоритне залізо має набагато вищий вміст нікелю, ніж залізо, видобуте із земної кори. Тож у новому дослідженні вчені зосередилися на ретельному вивченні артефактів, щоб визначити, скільки нікелю вони містять.

Команда використовувала мас-спектрометрію і змогла визначити склад артефактів. Результати показали, що і півсфера, і браслет були виготовлені з метеоритного заліза. Це чітко розв'язує дилему про те, як ці два артефакти співвідносяться з рештою колекції: їх було виготовлено приблизно в один і той самий період, датований приблизно 1400-1200 роками до нашої ери. Утім, учені визнають, що артефакти зазнали корозії, а тому результати дослідження не є остаточними, але вони є досить переконливими.

