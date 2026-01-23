В древней сокровищнице найден странный неземной металл: прибыл из-за пределов нашей планеты

Исследователи изучали хранилище сокровищ иберийского бронзового века, когда наткнулись на нечто странное — пару предметов, созданных с использованием странного металла из-за пределов нашей планеты.

Среди множества золотых сокровищ иберийского бронзового века пара предметов привлекла особое внимание команды, под руководством Сальвадора Ровира-Льоренса из отдела консервации Национального археологического музея Испании. Исследователи обнаружили, что тусклый браслет и ржавая полусфера, украшенная золотом, были выкованы не из подземного металла, а из железа, добытого из метеоритов, упавших с неба, пишет Science Alert.

Результаты исследования также предполагают, что технологии и методы обработки металла на Иберийском полуострове более 3000 лет назад были гораздо более развиты, чем предполагалось ранее. Сокровища Вильены представляют собой клад из 66 преимущественно золотых предметов и впервые были обнаружены учеными более 60 лет назад, в 1963 году, на территории современного Аликанте в Испании. С тех пор сокровища считаются одним из важнейших образцов ювелирного дела бронзового века на Пиренейском полуострове и в Европе в целом.

Железный браслет имеет диаметр 8,5 сантиметров Фото: Municipal Archaeological Museum of Villena

По словам исследователей, два предмета из сокровищницы значительно усложнили датирование коллекции:

небольшая полая полусфера — предположительно является частью скипетра или рукояти меча;

браслет, похожий на ожерелье.

Археологи отмечают, что оба предмета имеют "железный вид" – простыми словами, они, вероятно, сделаны из железа. На Пиренейском полуострове железный век – когда выплавленное земное железо начало вытеснять бронзу – начался лишь около 850 года до нашей эры. Однако проблема заключается в том, что золотые материалы датируются периодом между 1500 и 1200 годами до нашей эры. Поэтому определить место артефактов, похожих на железо, в контексте сокровищ Вильены оказалось непростой задачей.

С другой стороны, железная руда из земной коры — не единственный источник ковкого железа. Известно, что в мире также существует множество железных артефактов дожелезного века, выкованных из метеоритного железа.

Предыдущие исследования уже показали, что существуют способы отличить эти виды железа: например, метеоритное железо имеет гораздо более высокое содержание никеля, чем железо, добытое из земной коры. Поэтому в новом исследовании ученые сосредоточились на тщательном изучении артефактов, чтобы определить, сколько никеля они содержат.

Команда использовала масс-спектрометрию и смогла определить состав артефактов. Результаты показали, что и полусфера, и браслет были изготовлены из метеоритного железа. Это четко разрешает дилемму о том, как эти два артефакта соотносятся с остальной коллекцией: они были изготовлены примерно в один и тот же период, датируемый примерно 1400–1200 годами до нашей эры. Впрочем, ученые признают, что артефакты подверглись коррозии, а потому результаты исследования не являются окончательными, но они весьма убедительны.

