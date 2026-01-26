"Загублене місто" на дні океану не схоже ні на що інше на Землі: як виникли його вежі (фото)

Поблизу вершини підводної гори на захід від Серединно-Атлантичного хребта з темряви височіє порізаний ландшафт веж, не схожий ні на що бачене раніше на планеті.

У 2000 році вчені зробили несподіване відкриття: на дні Тихого океану виявили те, що назвали"Загублене місто". Дивовижне місце не було схоже ні на що, що раніше зустрічали науковці: кремово-карбонатні стіни та колони здавалися примарно-блакитними у світлі дистанційного підводного апарату, а найвища вежа сягала неймовірних 60 метрів, пише Science Alert.

Аналіз, проведений 2022 року, показав, що "Загублене місто", розташоване на глибині близько 700 метрів під товщею води, являє собою найдовгоживучіше середовище гідротермальних викидів, відоме в океані. А висота деяких колон може досягати десятків метрів — нічого подібного раніше не спостерігалося на Землі.

Вважається, що щонайменше 120 000 років, а можливо й довше, мантія, що підіймається, в цій частині світу взаємодіяла з морською водою, викидаючи в океан водень, метан та інші розчинені гази. У тріщинах і ущелинах гідротермальних джерел вуглеводні живлять нові мікробні спільноти навіть за відсутності кисню.

Підводний ландшафт гідротермальних полів Загубленого міста Фото: University of Washington

Дослідження 2022 року засвідчило, що в "димоходах", що вивергають гази температурою до 40 °C, мешкає безліч равликів і ракоподібних. Більші тварини, як-от краби, креветки, морські їжаки та вугри, зустрічаються рідко, але все ж присутні. У результаті вчені дійшли висновку, що попри екстремальні умови, навколишнє середовище все ж сповнене життя, а тому команда вважає, що воно заслуговує на особливу увагу.

Минулого року вчені також оголосили про рекордну кількість витягнутих мантійних порід у вигляді кернового зразка завдовжки 1268 метрів — його витягли із "Загубленого міста". Учені вважають, що цей керн у майбутньому може надати найважливіші докази того, як мільярди років тому життя вперше зародилося на Землі.

Зазначимо, що подібні гідротермальні поля, ймовірно, існують і в інших місцях світового океану, "Загублене місто" вважається єдиним місцем, яке вченим вдалося виявити за допомогою підводних апаратів.

Шпилі "Загубленого міста" Фото: University of Washington

Аналіз також вказує, що вуглеводні, які утворюються з жерл "Загубленого міста", сформувалися не з атмосферного вуглекислого газу або сонячного світла — їх породили хімічні реакції на глибоководному морському дні. Оскільки вуглеводні є будівельними блоками життя, це залишає відкритою можливість того, що життя зародилося саме в такому середовищі існування. І не тільки на нашій планеті.

Відомо, що раніше ще одним місцем зародження життя на Землі вважалися інші підводні вулканічні жерла, відомі як "чорні курці". Однак у "Загубленому місті" примітно те, що екосистема цього місця не залежить від тепла мантії.

