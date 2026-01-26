"Затерянный город" на дне океана не похож ни на что другое на Земле: как возникли его башни (фото)

Вблизи вершины подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта из темноты возвышается изрезанный ландшафт башен, не похожий ни на что виденное ранее на планете.

В 2000 году ученые сделали неожиданное открытие: на дне Тихого океана обнаружили то, что назвали "Затерянный город". Удивительное место не было похоже ни на что, что ранее встречали ученые: кремово-карбонатные стены и колонны казались призрачно-голубыми в свете дистанционного подводного аппарата, а самая высокая башня достигала невероятных 60 метров, пишет Science Alert.

Анализ, проведенный в 2022 году показал, что "Затерянный город", расположенный на глубине около 700 метров под толщей воды, представляет собой самую долгоживущую среду гидротермальных выбросов, известную в океане. А высота некоторых колон может достигать десятков метров — ничего подобного ранее не наблюдалось на Земле.

Считается, что минимум 120 000 лет, а возможно и дольше, поднимающаяся мантия в этой части мир взаимодействовала с морской водой, выбрасывая в океан водород, метан и другие растворенные газы. В трещинах и расщелинах гидротермальных источников углеводороды питают новые микробные сообщества даже в отсутствие кислорода.

Подводный ландшафт гидротермальных полей Затерянного города Фото: University of Washington

Исследование 2022 года показало, что в "дымоходах", извергающих газы температурой до 40 °C, обитает множество улиток и ракообразных. Более крупные животные, такие как крабы, креветки, морские ежи и угри, встречаются редко, но все же присутствуют. В результате ученые пришли к выводу, что несмотря на экстремальные условия, окружающая среда все же полна жизни, а потому команда считает, что она заслуживает особого внимания.

В прошлом году ученые также объявили о рекордном количестве извлеченных мантийных пород в виде кернового образца длиной 1268 метров — он был извлечен из "Затерянного города". Ученые считают, что этот керн в будущем может предоставить важнейшие доказательства того, как миллиарды лет тому жизнь впервые зародилась на Земле.

Отметим, что подобные гидротермальные поля, вероятно существуют и в других местах мирового океана, "Затерянный город" считается единственным местом, которое ученым удалось обнаружить с помощью подводных аппаратов.

Шпили "Затерянного города" Фото: University of Washington

Анализ также указывает, что углеводороды, образующиеся из жерл "Затерянного города", сформировались не из атмосферного углекислого газа или солнечного света — их породили химические реакции на глубоководном морском дне. Поскольку углеводороды являются строительными блоками жизни, это оставляет открытой возможность того, что жизнь зародилась именно в такой среде обитания. И не только на нашей планете.

Известно, что ранее еще одним местом зарождения жизни на Земле считались другие подводные вулканические жерла, известные как "черные курильщики". Однако в "Затерянном городе" примечательно то, что экосистема этого места не зависит от тепла мантии.

