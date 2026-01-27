Тисячі років тому щось висікло понад 5000 отворів на горі в Перу: ніхто не знав, що це було (фото)

Майже століття таємниця дивної смуги з тисяч отворів, висічених на схилі перуанського пагорба, не давала спокою вченим. Тепер вони заявляють, що знайшли пояснення.

Дивна смуга з тисяч отворів, висічених на схилі гори Монте-Сьєрпе, також відомої як "зміїна гора", у Перу, майже століття залишалася незрозумілою. Довжина таємничої смуги сягає близько 1,5 кілометра і складається приблизно з 5200 подібних отворів. Здається, що структура являє собою навмисне, повторюване і майже математичне утворення, проте її справжнє призначення досі залишалося загадкою для вчених, пише New Atlas.

Тепер учені з Сіднейського університету вважають, що їм нарешті вдалося розгадати цю таємницю. Команда пропонує набагато простіше і рукотворне пояснення, ніж вважалося раніше. Фактично, археологам вдалося виявити нові деталі, які вказують на те, що таємнича "смуга отворів" являє собою якусь систему торгівлі та обліку, пов'язану з корінними поселеннями. Вважається, що її використовували переважно в пізній проміжний період, близько 14 століття.

За словами провідного автора нового дослідження, фахівця з цифрової археології з Сіднейського університету, доктора Джейкоба Бонгерса, вони з колегами використовували дрон для картографування ділянки з неймовірною деталізацією. У результаті вдалося виявити числові закономірності в їхньому розташуванні, що натякають на приховану функціональність, яка виходить за рамки естетики. Ба більше, нові дані вказують, що Монте-Сьєрпе схожий на структуру щонайменше одного стародавнього бухгалтерського пристрою з умовної мотузки інків, знайденого раніше в тій самій долині.

Аерофотознімки "Смуги отворів" і навколишньої місцевості (a-c) і наземний знімок отворів (d) Фото: University of Sydney

Автори стверджують, що результати їхньої роботи розширюють розуміння походження й розмаїття традиційних методів обліку корінних народів в Андах і за їхніми межами.

Зазначимо, що Монте-Сьєрпе складається приблизно з 5200 неглибоких отворів шириною від 1 до 2 метрів і глибиною від 0,5 до 1 метра. Усі ями розташовані акуратними блоками уздовж вузького хребта: здалеку здається, що смуга безперервна, проте найближчий розгляд показав, що вона розбита на ділянки, розділені проміжками, що дають змогу людям перетинати гору.

Ба більше, аналіз вказує на те, що ряди отворів постійно повторюють один і той самий візерунок, іноді чергуючись між певною кількістю. Команда також провела аналіз ґрунту і виявила стародавній пилок кукурудзи та очерету. Крім того, було виявлено сліди гарбуза, амаранту, бавовни, перцю чилі та інших культур, які не вирощували на посушливих землях, де розташована гора Монте-Сьєрпе. У результаті вчені припустили, що стародавні люди приносили товари на це місце в кошиках і залишали їх в отворах.

Аерофотознімок гори Сьєрпе, зроблений Робертом Шіппі та опублікований у журналі National Geographic 1933 року Фото: University of Sydney

Автори дослідження стверджують, що структури, ймовірно, не були сховищами в сучасному розумінні, а були маркерами еквівалентності — способом зробити кількості видимими для обговорення в суспільстві без валюти.

