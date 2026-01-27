Тысячи лет назад нечто высекло более 5000 отверстий на горе в Перу: никто не знал, что это было (фото)

Почти столетие тайна странной полосы из тысяч отверстий, высеченных на склоне перуанского холма, не давала покоя ученым. Теперь они заявляют, что нашли объяснение.

Странная полоса из тысяч отверстий, высеченных на склоне горы Монте-Сьерпе, также известной как "змеиная гора", в Перу, почти столетие оставалась необъяснимой. Длина таинственной полосы достигает около 1,5 километра и состоит примерно из 5200 подобных отверстий. Кажется, что структура представляет собой преднамеренное, повторяющееся и почти математическое образование, однако ее истинное предназначение до сих пор оставалось загадкой для ученых, пишет New Atlas.

Теперь ученые из Сиднейского университета считают, что им наконец удалось разгадать эту тайну. Команда предлагает гораздо более простое и рукотворное объяснение, чем считалось ранее. Фактически, археологам удалось обнаружить новые детали, указывающие на то, что таинственная "полоса отверстий" представляет собой некую систему торговли и учета, связанную с коренными поселениями. Считается, что она использовалась преимущественно в поздний промежуточный период, около 14 века.

По словам ведущего автора нового исследования, специалиста по цифровой археологии из Сиднейского университета, доктора Джейкоба Бонгерса, они с коллегами использовали дрон для картографирования участка с невероятной детализацией. В результате удалось обнаружить числовые закономерности в их расположении, намекающие на скрытую функциональность, выходящую за рамки эстетики. Более того, новые данные указывают, что Монте-Сьерпе похож на структуру по меньшей мере одного древнего бухгалтерского устройства из условой веревки инков, найденного ранее в той же долине.

Аэрофотоснимки "Полосы отверстий" и окружающей местности (a-c) и наземный снимок отверстий (d) Фото: University of Sydney

Авторы утверждают, что результаты их работы расширяют понимание происхождения и разнообразия традиционных методов учета коренных народов в Андах и за их пределами.

Отметим, что Монте-Сьерпе состоит примерно из 5200 неглубоких отверстий шириной от 1 до 2 метров и глубиной от 0,5 до 1 метра. Все ямы расположены аккуратными блоками вдоль узкого хребта: издалека кажется, что полоса непрерывна, однако ближайшее рассмотрение показало, что она разбита на участки, разделенные промежутками, позволяющими людям пересекать гору.

Более того, анализ указывает на то, что ряды отверстий постоянно повторяют один и тот же узор, иногда чередуясь между определенным количеством. Команда также провела анализ почвы и обнаружила древнюю пыльцу кукурузы и тростника. Кроме того, были обнаружены следы тыквы, амаранта, хлопка, перца чили и других культур, которые не выращивались на засушливых землях, где расположена гора Монте-Сьерпе. В результате ученые предположили, что древние люди приносили товары на это место в корзинах и оставляли их в отверстиях.

Аэрофотоснимок горы Сьерпе, сделанный Робертом Шиппи и опубликованный в журнале National Geographic в 1933 году Фото: University of Sydney

Авторы исследования утверждают, что структуры, вероятно, не были хранилищами в современном понимании, а являлись маркерами эквивалентности — способом сделать количества видимыми для обсуждения в обществе без валюты.

