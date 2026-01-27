Названо ефективний спосіб продовження життя: знадобиться всього 5 хвилин на день

Нові дослідження показують, що навіть найнезначніші зміни в повсякденних звичках мають суттєві переваги.

Не секрет, що фізичні вправи корисні для здоров'я і довголіття людей, але нові дослідження показують, що навіть найнезначніші, на перший погляд, зміни в наших повсякденних звичках можуть мати суттєві переваги, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати нового дослідження були опубліковані в журналі The Lancet і ґрунтуються на аналізі даних з пристроїв більш ніж 130 000 людей з різних країн. Зазначимо, що дослідження було проведене командою з Норвезької школи спортивних наук і було зосереджене на двох групах:

Відео дня

групі високого ризику, що складається з найменш активних 20 відсотків учасників;

ширшій групі, що включає всіх, крім найактивніших 20%.

За словами авторів дослідження, вони виявили, що невелике збільшення помірної та інтенсивної фізичної активності лише на 5 хвилин на день може запобігти до 6% усіх смертей у групі високого ризику та 1% усіх смертей у другій групі. Дані також вказують на те, що скорочення часу в сидячому положенні всього на 30 хвилин на день може запобігти меншій, але все ж таки значущій частці смертей у двох сценаріях ризику.

Зазначимо, що результати нового дослідження були отримані вченими з використанням статистичних моделей, а не шляхом прямого відстеження активності учасників. Натомість ризик смерті кожної людини оцінювали та порівнювали з ризиком її однолітків — це дало змогу команді змоделювати, як зміни рівня активності здатні впливати на цей ризик.

Цікаво, що найбільша користь прогнозувалася серед людей, які, як правило, вели менш активний спосіб життя і проводили більше часу в сидячому положенні. Простими словами, ті, хто веде найменш активний спосіб життя отримають найбільшу користь навіть від відносно невеликих змін.

Автори зазначають, що спостережливий характер дослідження не дає змоги встановити прямий причинно-наслідковий зв'язок, але великі обсяги даних і значущість виявленого взаємозв'язку припускають, що відкриття заслуговує на подальше вивчення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розгадано секрет екстремального довголіття 400-річного старця океану.

Раніше Фокус писав про те, що вчений, який пробув понад 90 днів на дні океану, омолодився на 10 років.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.