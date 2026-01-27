Назван эффективный способ продления жизни: потребуется всего 5 минут в день

Новые исследования показывают, что даже самые незначительные изменения в повседневных привычках имеют существенные преимущества.

Не секрет, что физические упражнения полезны для здоровья и долголетия людей, но новые исследования показывают, что даже самые незначительные на первый взгляд изменения в наших повседневных привычках могут иметь существенные преимущества, пишет Science Alert.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале The Lancet и основаны на анализе данных с носимых устройств более чем 130 000 человек из разных стран. Отметим, что исследование было проведено командой из Норвежской школы спортивных наук и было сосредоточено на двух группах:

группе высокого риска, состоящей из наименее активных 20 процентов участников;

более широкой группе, включающей всех, кроме наиболее активных 20%.

По словам авторов исследования, они обнаружили, что небольшое увеличение умеренной и интенсивной физической активности всего на 5 минут в день может предотвратить до 6% всех смертей в группе высокого риска и 1-% всех смертей во второй группе. Данные также указывают на то, что сокращение времени в сидячем положении всего на 30 минут в день может предотвратить меньшую, но все же значимую долю смертей в двух сценариях риска.

Отметим, что результаты нового исследования были получены учеными с использованием статистических моделей, а не путем прямого отслеживания активности участников. Вместо этого риск смерти каждого человека оценивался и сравнивался с риском его сверстников — это позволило команде смоделировать, как изменения уровня активности способны влиять на этот риск.

Любопытно, что наибольшая польза прогнозировалась среди людей, которые, как правило, вели менее активный образ жизни и проводили больше времени в сидячем положении. Простыми словами, те, кто ведет наименее активный образ жизни получат наибольшую пользу даже от относительно небольших изменений.

Авторы отмечают, что наблюдательный характер исследования не позволяет установить прямую причинно-следственную связь, большие объемы данных и значимость выявленной взаимосвязи предполагают, что открытие заслуживает дальнейшего изучения.

