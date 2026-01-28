Названо простий спосіб швидко захистити серце: знадобиться всього один продукт

Клінічні дослідження щойно показали, що вживання всього одного продукту протягом двох днів здатне захистити здоров'я серця і знизити рівень "поганого" холестерину.

Овес давно пов'язують зі здоровішим рівнем холестерину, але тепер учені виявили, що ефект може проявитися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Результати нового клінічного дослідження, опублікованого в журналі Nature, свідчать, що вживання в їжу тільки вівсяної каші протягом двох днів здатне значно знизити рівень "поганого" холестерину і захистити серце на кілька тижнів, пише Daily Mail.

Дослідження було проведене командою з Боннського університету і засвідчило, що в людей із високим ризиком серцево-судинних захворювань рівень "шкідливого" холестерину, пов'язаного з підвищеним ризиком інфаркту й інсульту, знизився на 10% після дотримання низькокалорійної дієти, яка складалася майже винятково з вівсяної каші, протягом лише двох днів.

Відомо, що овес містить бета-глюкан — тип розчинної клітковини, відомий своєю здатністю знижувати рівень холестерину. Попередні дослідження вже показали, що в кишківнику він перетворюється на гелеподібну речовину, яка зв'язується з холестерином і дає змогу запобігти його всмоктуванню в кровотік.

До цього моменту більшість рекомендацій зі здорового харчування для дорослих включали близько 3 г бета-глюкану на день, що приблизно дорівнює тарілці вівсяної каші на день. Вважалося, що цього достатньо для зниження рівня холестерину на 5-10% протягом певного часу.

Однак результати нового дослідження показують, що короткочасне та інтенсивне "перевантаження" раціону на основі вівса насправді може дати аналогічний ефект за лічені дні. Це особливо справедливо для людей з метаболічним синдромом — комплексом захворювань, що включає:

ожиріння;

високий кров'яний тиск;

підвищений рівень цукру в крові.

Зазначимо, що всі ці стани збільшують ризик розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань та інсульту. Дані також вказують на те, що ефект залишався стабільним протягом 6 тижнів.

Тепер автори клінічного дослідження стверджують, що короткочасна дієта на основі вівса з регулярними інтервалами може бути хорошим способом підтримки рівня холестерину в межах норми, а також запобігання діабету.

Під час дослідження 32 учасники дотримувалися виключно вівсяної дієти: 3 прийоми їжі по 100 г. Реципієнтам дозволили додати в кашу фрукти й овочі, проте їхня калорійність була обмежена. Контрольна група також дотримувалася дієти з обмеженням калорій, але могла їсти все, що хотіла.

Результати вказують на те, що обидві групи отримали користь від зміни раціону, проте ефект був значно більш вираженим у тих, хто харчувався вівсянкою. За словами співавтора дослідження, експерта в галузі харчової науки, професора Марі-Крістін Сімон, рівень особливо шкідливого холестерину знизився в групі, яка споживала вівсянку, на 10%, і реципієнти в середньому втратили близько двох кілограмів ваги, а їхній артеріальний тиск трохи знизився.

Дослідники виявили, що вживання вівсяної каші також збільшує кількість корисних бактерій у кишківнику, включно з феруловою кислотою, яка, як було показано, знижує рівень холестерину, пригнічуючи фермент, що діє як перемикач для виробництва холестерину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.