Тихий бунт або марш смерті: історія пінгвіна-нігіліста, який покинув колонію в пошуках себе

Фрагмент документального фільму 2007 року став вірусним, викликавши серед користувачів запитання про виживання, науку і людський символізм.

Короткий ролик, що показує самотнього пінгвіна Аделі, який повільно шкандибає від своєї колонії в антарктичні гори, став вірусним у 2026 році. Користувачі соціальних мереж назвали його "пінгвіном-нігілістом" і перетворили морського птаха на символ тихого бунту, вигорання та емоційного виснаження. Але що сталося насправді? У дослідників є відповідь, пише The Sunday Guardian.

Відомо, що ролик є фрагментом документального фільму 2007 року "Зустрічі на краю світу", знятого Вернером Герцогом. Кадри показують, як пінгвін Аделі йде на самоті приблизно 70 кілометрів углиб материка, віддаляючись від океану і своїх родичів. У результаті виникає цілком закономірне запитання: чи вдалося пінгвіну вижити без видимих джерел їжі?

Чому пінгвін пішов із колонії?

За словами дослідників, така поведінка не типова для морських птахів, але не є чимось нечуваним. Експерти називають низку можливих пояснень, зокрема:

дезорієнтація — пінгвіни покладаються на сигнали навколишнього середовища, які часом можуть давати збій;

неврологічні проблеми й захворювання — проблеми зі здоров'ям можуть спровокувати самотнє блукання;

стрес і сплутаність у період розмноження — зміни у звичному розпорядку дня здатні штовхати на несподівані вчинки;

помилка — тварини не завжди приймають рішення, сприятливі для виживання.

За словами самого Герцога, який зафіксував подорож пінгвіна-одинака, це було не що інше, як "марш смерті" — дослідник припустив, що морському птаху не вдалося пережити цю подорож. Утім, попри те, що багато хто припускає, що пінгвін загинув, його долю так і не було підтверджено.

Зазначимо, що в дикій природі пінгвіни покладаються на навички навігації та соціальні сигнали для переміщення між колоніями та місцями годування. Однак часом навіть найдосвідченіші особини можуть збитися зі шляху.

Користувачі спроектували людські емоції на пінгвіна Фото: Twitter

Чому відео пінгвіна-нігіліста завірусилося?

Попри те, що документальний фільм Герцога було знято 2007 року, кадри з подорожжю пінгвіна-одинака завірусилися лише на початку 2026 року.

Ця подорож має важливе значення, оскільки пінгвіни залежать від океану в плані їжі та безпеки. Відправлення так далеко вглиб материка не забезпечує ні їжі, ні укриття і різко знижує їхні шанси на виживання. Саме цей різкий контраст робить сцену одночасно моторошною і незабутньою. На думку експертів, користувачі спроєктували людські емоції на пінгвіна.

Утім, у науки є простіше пояснення поведінки пінгвіна-одинака. Морські птахи зазвичай ефективно орієнтуються, використовуючи візуальні та соціальні сигнали, слідуючи маршрутами, оптимізованими поколіннями протягом тисяч років. Якщо пінгвіни збиваються зі шляху, це, як правило, пов'язано з дезорієнтацією, стресом або проблемами зі здоров'ям, а зовсім не з екзистенціальною кризою. Простими словами, пінгвін зовсім не "бунтує" і не розмірковує філософськи.

Дослідники вважають, що самотня прогулянка пінгвіна вглиб материка віддзеркалює сучасне життя людини: рутину, тиск і моменти, коли люди почуваються "загубленими" або пригніченими. Однак на відміну від людей, пінгвіни діють інстинктивно, а не обдумано.

