Тихий бунт або марш смерті: історія пінгвіна-нігіліста, який покинув колонію в пошуках себе
Фрагмент документального фільму 2007 року став вірусним, викликавши серед користувачів запитання про виживання, науку і людський символізм.
Короткий ролик, що показує самотнього пінгвіна Аделі, який повільно шкандибає від своєї колонії в антарктичні гори, став вірусним у 2026 році. Користувачі соціальних мереж назвали його "пінгвіном-нігілістом" і перетворили морського птаха на символ тихого бунту, вигорання та емоційного виснаження. Але що сталося насправді? У дослідників є відповідь, пише The Sunday Guardian.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Відомо, що ролик є фрагментом документального фільму 2007 року "Зустрічі на краю світу", знятого Вернером Герцогом. Кадри показують, як пінгвін Аделі йде на самоті приблизно 70 кілометрів углиб материка, віддаляючись від океану і своїх родичів. У результаті виникає цілком закономірне запитання: чи вдалося пінгвіну вижити без видимих джерел їжі?
Чому пінгвін пішов із колонії?
За словами дослідників, така поведінка не типова для морських птахів, але не є чимось нечуваним. Експерти називають низку можливих пояснень, зокрема:
- дезорієнтація — пінгвіни покладаються на сигнали навколишнього середовища, які часом можуть давати збій;
- неврологічні проблеми й захворювання — проблеми зі здоров'ям можуть спровокувати самотнє блукання;
- стрес і сплутаність у період розмноження — зміни у звичному розпорядку дня здатні штовхати на несподівані вчинки;
- помилка — тварини не завжди приймають рішення, сприятливі для виживання.
За словами самого Герцога, який зафіксував подорож пінгвіна-одинака, це було не що інше, як "марш смерті" — дослідник припустив, що морському птаху не вдалося пережити цю подорож. Утім, попри те, що багато хто припускає, що пінгвін загинув, його долю так і не було підтверджено.
Зазначимо, що в дикій природі пінгвіни покладаються на навички навігації та соціальні сигнали для переміщення між колоніями та місцями годування. Однак часом навіть найдосвідченіші особини можуть збитися зі шляху.
Чому відео пінгвіна-нігіліста завірусилося?
Попри те, що документальний фільм Герцога було знято 2007 року, кадри з подорожжю пінгвіна-одинака завірусилися лише на початку 2026 року.
Ця подорож має важливе значення, оскільки пінгвіни залежать від океану в плані їжі та безпеки. Відправлення так далеко вглиб материка не забезпечує ні їжі, ні укриття і різко знижує їхні шанси на виживання. Саме цей різкий контраст робить сцену одночасно моторошною і незабутньою. На думку експертів, користувачі спроєктували людські емоції на пінгвіна.
Утім, у науки є простіше пояснення поведінки пінгвіна-одинака. Морські птахи зазвичай ефективно орієнтуються, використовуючи візуальні та соціальні сигнали, слідуючи маршрутами, оптимізованими поколіннями протягом тисяч років. Якщо пінгвіни збиваються зі шляху, це, як правило, пов'язано з дезорієнтацією, стресом або проблемами зі здоров'ям, а зовсім не з екзистенціальною кризою. Простими словами, пінгвін зовсім не "бунтує" і не розмірковує філософськи.
Дослідники вважають, що самотня прогулянка пінгвіна вглиб материка віддзеркалює сучасне життя людини: рутину, тиск і моменти, коли люди почуваються "загубленими" або пригніченими. Однак на відміну від людей, пінгвіни діють інстинктивно, а не обдумано.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені вперше в історії поглянули на світ очима пінгвіна.
Раніше Фокус писав про те, що один із найрідкісніших пінгвінів у світі здивував учених: це дасть змогу врятувати птахів, що вимирають.