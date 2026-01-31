У римській базиліці відновили фреску ангела з обличчям Джорджії Мелоні: реставратор виправдався

В Італії розгорівся скандал навколо реставрації розпису в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в центрі Риму. Після недавніх робіт один з ангелів на картині, розташованій з боків мармурового бюста останнього короля Італії Умберто II Савойського, отримав обличчя, разюче схоже на обличчя прем'єр-міністерки країни Джорджії Мелоні.

Міністерство культури Італії відреагувало на ситуацію навколо реставраційних робіт у римській базиліці, повідомляє видання Corriere della Sera.

За розпорядженням міністра Алессандро Джулі спеціальна інспекторка Даніела Порро доручила технічним фахівцям провести терміновий огляд розпису, щоб установити характер виконаних робіт і визначити, чи було допущено зміни порівняно з оригіналом.

В офіційній заяві зазначається, що після огляду відбудеться порівняння з архівними матеріалами. Мета перевірки — з'ясувати не схожість із конкретною людиною, а відповідність реставрації первісному задуму.

Реставратор заперечує схожість із Мелоні

Як повідомляється, реставрацію виконав Бруно Валентинетті, який називає себе церковним сторожем і декоратором і працює в базиліці як волонтер. Його підпис добре видно на сувої в руках ангела: Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti AD MMXXV. (Відреставровано і прикрашено Бруно Валентінетті 2025 року). Сам Валентинетті стверджує, що просто відновив колишнє зображення і заперечує навмисну схожість із прем'єр-міністеркою Італії.

"Хто сказав, що це вона? Я відновив те, що було раніше", — прокоментував він.

Зі свого боку службовці базиліки також визнали, що певна схожість справді є. Але при цьому зазначили, що доручали відновити капелу "в точності так, як вона виглядала раніше".

Вікаріат Риму підтвердив, що "зміна обличчя стала ініціативою декоратора" і не була погоджена з компетентними органами. Хоча за чинними правилами будь-які роботи в об'єктах з охоронним статусом мають попередньо узгоджуватися з наглядовими структурами.

Тим часом в Управлінні з охорони культурної спадщини наголосили, що якщо буде доведено, що лінії оригіналу змінені, то може бути ухвалено рішення про відновлення колишнього вигляду зображення.

Сама Джорджія Мелоні відреагувала з іронією, опублікувавши короткий пост в Instagram.

"Ні, я точно не схожа на ангела", — написала вона.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року під час реставраційних робіт у Римі двічі частково обвалилася 29-метрова вежа Торре-деї-Конті, розташована на площі Ларго Коррадо Річчі. Під завалами опинилися люди, яких згодом доправили до лікарні.