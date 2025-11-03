У Римі обвалилася середньовічна вежа: під завалами опинилися люди (відео)

29-метрова вежа Торре-деї-Конті, розташована на площі Ларго Коррадо Річчі в римському Імператорському форумі, двічі частково обвалилася під час реставраційних робіт 3 листопада. З-під завалів врятували кількох робітників. Свідки повідомили, що чули гучний звук і бачили клуби пилу.

Один із чоловіків, якому 64 роки, дістав травму голови. Рятувальники дістали потерпілого і передали медикам, повідомляє ANSA. Лікарі лікарні Сан-Джованні оцінюють його стан як критичний.

Другий чоловік, 67-річний Оттавіано, який перебував усередині в момент першого обвалення, сказав, що вибрався з балкона.

"Це було небезпечно. Я просто хочу додому", — відповів він журналістам.

Ще троє людей, які працювали на лісах, опинилися заблокованими після обвалення вежі. Сотні туристів спостерігали, як пожежники на пересувній драбині піднімали ноші на верхній рівень вежі Торре-деї-Конті, щоб врятувати застряглих людей.

Вони неодноразово намагалися дістатися до вікна, що виходить на вулицю Віа-деї-Форі-Імперіалі, коли сталося друге обвалення, що призвело до зупинки рятувальних робіт. Зрештою всім трьом вдалося вчасно вибратися через вікно. Ніхто з них серйозно не постраждав.

Зараз правоохоронні органи намагаються встановити причину події. Усі роботи призупинено, і будівлю оглядають за допомогою безпілотників.

Однією з гіпотез того, що сталося, є внутрішнє обвалення. Перше обвалення сталося через контрфорс, побудований у 1930-х роках, а друге, як вважають, сталося на внутрішньому горищі.

Наразі територія повністю оточена правоохоронними органами, включно з поліцією, карабінерів, муніципальною поліцією і службою цивільної оборони. На місці також перебуває підрозділ судової поліції, що спеціалізується на нещасних випадках на виробництві.

Мер Рима Роберто Гуальтьєрі та міністр культури Алессандро Джулі одразу ж приїхали на місце події. Спілкуватися з журналістами вони відмовилися.

Римська прокуратура почала розслідування за фактом заподіяння шкоди здоров'ю з необережності.

Вежа Торре-деї-Конті побудована в XIII столітті папою Інокентієм III як резиденція для його сім'ї. Землетрус 1349 року пошкодив вежу, через що вона обвалилася в XVII столітті.

Реставраційні роботи фінансуються з коштів Фонду відновлення ЄС після пандемії.

