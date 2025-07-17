Два голуби влетіли у вікно й обвалили житловий будинок: господиню діставали з-під завалів (фото)

У провінції Супханбурі, Таїланд, сталася незвичайна НП. Після зіткнення двох голубів із вікном другого поверху орендованого будинку обвалилася частина даху, поранивши 40-річну жінку.

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За попередніми даними, саме ослаблення конструкції через термітів могло призвести до її обвалення. Про це пише The Thaiger.

Інцидент стався 14 липня в районі Сі Прачан. Постраждала, жінка на ім'я Дуангкамон, дістала травми спини, плеча, коліна і ноги. В інтерв'ю місцевому телеканалу Channel 3 вона показала глибоку рану на спині і розповіла, що на неї впала черепиця і частина дерев'яної конструкції будинку.

Жінку завалило уламками, але її врятувала невістка, яка оперативно доправила постраждалу до лікарні. Наразі її стан оцінюють як стабільний.

На жінку звалилася черепиця і частина дерев'яної конструкції будинку Фото: Facebook

За словами Дуангкамон, її сім'я орендує цей будинок уже понад 20 років, сплачуючи 1200 бат (понад 1500 гривень) на місяць. За весь час проблем із конструкцією будівлі не виникало, навіть під час сильних гроз. Особливо вона наголосила, що в місці обвалення зазвичай гралася її маленька племінниця, яка в момент інциденту, на щастя, перебувала в школі.

Власниця будинку, Праджоб Шрімуенг, повідомила місцевим ЗМІ, що будинку близько 30 років. За її словами, раніше було проведено деякі ремонтні роботи, але дерев'яні елементи, можливо, постраждали від термітів. Вона визнала, що не знала про пошкодження даху, і пообіцяла організувати тимчасове житло для сім'ї постраждалої на час відновлення будинку.

За попередніми даними, саме ослаблення конструкції через термітів могло призвести до її обвалення.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка змушена знести нову частину будинку після скарг сусідів. Вони назвали прибудову Розії Хуссіан "жахливою" і порівняли з "ложею на футбольному стадіоні".

Також стало відомо, що пара зробила ремонт і "знецінила" своє житло, в якому тепер живе у воді. Алісія Мірнс і Джон Гейден з Великої Британії сподівалися на затишний куточок, а отримали тільки проблеми. Подружжя віддало 36 600 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 2 млн гривень) за трейлер, який виявився нікому не потрібним.