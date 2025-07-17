Два голубя влетели в окно и обрушили жилой дом: хозяйку доставали из-под завалов (фото)

В провинции Супханбури, Таиланд, произошло необычное ЧП. После столкновения двух голубей с окном второго этажа арендованного дома обрушилась часть крыши, ранив 40-летнюю женщину.

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По предварительным данным, именно ослабление конструкции из-за термитов могло привести к ее обрушению. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент случился 14 июля в районе Си Прачан. Пострадавшая, женщина по имени Дуангкамон, получила травмы спины, плеча, колена и ноги. В интервью местному телеканалу Channel 3 она показала глубокую рану на спине и рассказала, что на нее рухнула черепица и часть деревянной конструкции дома.

Женщину завалило обломками, но ее спасла невестка, оперативно доставив пострадавшую в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

На женщину рухнула черепица и часть деревянной конструкции дома Фото: Facebook

По словам Дуангкамон, ее семья арендует этот дом уже более 20 лет, платя 1200 бат (более 1500 гривен) в месяц. За все время проблем с конструкцией здания не возникало, даже во время сильных гроз. Особенно она подчеркнула, что в месте обрушения обычно играла ее маленькая племянница, которая в момент инцидента, к счастью, находилась в школе.

Владелица дома, Праджоб Шримуенг, сообщила местным СМИ, что дому около 30 лет. По ее словам, ранее были проведены некоторые ремонтные работы, но деревянные элементы, возможно, пострадали от термитов. Она признала, что не знала о повреждениях крыши, и пообещала организовать временное жилье для семьи пострадавшей на время восстановления дома.

По предварительным данным, именно ослабление конструкции из-за термитов могло привести к ее обрушению.

Ранее Фокус сообщал, что женщина вынуждена снести новую часть дома после жалоб соседей. Они назвали пристройку Розии Хуссиан "чудовищной" и сравнили с "ложей на футбольном стадионе".

Также стало известно, что пара сделала ремонт и "обесценила" свое жилье, в котором теперь живет в воде. Алисия Мирнс и Джон Хейден из Великобритании надеялись на уютный уголок, а получили только проблемы. Супруги отдали 36 600 фунтов стерлингов (чуть более 2 млн гривен) за трейлер, который оказался никому не нужным.