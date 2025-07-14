Женщина вынуждена снести новую часть дома после жалоб соседей: что стало причиной (фото)

Власти британского города Вустер (Великобритания) постановили снести часть пристройки к таунхаусу, которую соседи Розии Хуссиан назвали "чудовищной" и сравнили с "ложей на футбольном стадионе"

Related video

Такое решение было принято после многочисленных жалоб жителей и отклоненной ретроспективной заявки на разрешение строительства. Об этом пишет Lad Bible.

43-летняя Розия Хуссиан в течение нескольких лет занималась расширением своего дома на Уайлдс-Лейн. В рамках реконструкции она возвела стену с системой домофона и построила большое слуховое окно на крыше двухэтажного дома. По ее словам, целью было улучшить условия проживания и повысить рыночную стоимость недвижимости. С момента покупки дома за £100,000 (примерно 5 млн 650 тысяч гривен) в 2003 году, его стоимость выросла до £320,000 (более 18 млн гривен), по данным портала Rightmove.

Однако местные власти сочли пристройку неуместной. Городской совет Вустера отметил, что новая конструкция нарушает архитектурную гармонию исторического района. В официальном заявлении подчеркивается, что слуховое окно "наносит значительный ущерб характеру и внешнему виду здания", и значительно выделяется на фоне других построек.

Местные власти сочли пристройку неуместной Фото: SWNS

Мнения соседей оказались полярными. Один из них рассказал, что ему в свое время отказали в установке гораздо меньшего окна по тем же причинам. "Было бы несправедливо, если бы ей разрешили такое масштабное строительство, а мне — нет", — сказал он. Другой местный житель добавил: "Когда друг приехал в гости, он сразу спросил: ‘Что это за чудовищность на крыше?’"

Тем не менее, были и те, кто встал на защиту Хуссиан. Некоторые отметили, что дом раньше выглядел запущенным, а теперь стал современным и ухоженным.

"Меня слуховое окно не беспокоит, но понимаю, что некоторым не нравится, что оно выходит прямо на их участки", — отметил один из соседей.

Представитель городского совета подтвердил, что у Розии Хуссиан есть срок до 17 июля, чтобы обжаловать решение. Если апелляция будет отклонена, в течение последующих трех месяцев ей придется либо снести слуховое окно, либо изменить его конструкцию так, чтобы она соответствовала стандартам и одобренным архитектурным планам.

Ранее Фокус сообщал, что супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес. Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков

Также стало известно, что женщина переехала в новый дом и заметила, что за ней следят. Она утверждает, что за ее забором кто-то живет и наблюдает за ней. Полиция обнаружила в зарослях признаки того, что там действительно кто-то находился.