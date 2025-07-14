Жінка змушена знести нову частину будинку після скарг сусідів: що стало причиною (фото)

Влада британського міста Вустер (Велика Британія) ухвалила знести частину прибудови до таунхауса, яку сусіди Розії Хуссіан назвали "жахливою" і порівняли з "ложею на футбольному стадіоні"

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Таке рішення ухвалили після численних скарг мешканців і відхиленої ретроспективної заявки на дозвіл будівництва. Про це пише Lad Bible.

43-річна Розія Хуссіан протягом кількох років займалася розширенням свого будинку на Вайлдс-Лейн. У рамках реконструкції вона звела стіну з системою домофону і побудувала велике слухове вікно на даху двоповерхового будинку. За її словами, метою було поліпшити умови проживання і підвищити ринкову вартість нерухомості. З моменту купівлі будинку за £100,000 (приблизно 5 млн 650 тисяч гривень) у 2003 році, його вартість зросла до £320,000 (понад 18 млн гривень), за даними порталу Rightmove.

Однак місцева влада визнала прибудову недоречною. Міська рада Вустера зазначила, що нова конструкція порушує архітектурну гармонію історичного району. В офіційній заяві підкреслюється, що слухове вікно "завдає значної шкоди характеру і зовнішньому вигляду будівлі", і значно виділяється на тлі інших будівель.

Місцева влада визнала прибудову недоречною Фото: SWNS

Думки сусідів виявилися полярними. Один із них розповів, що йому свого часу відмовили у встановленні набагато меншого вікна з тих самих причин. "Було б несправедливо, якби їй дозволили таке масштабне будівництво, а мені — ні", — сказав він. Інший місцевий житель додав: "Коли друг приїхав у гості, він одразу запитав: 'Що це за потворність на даху?'"

Проте, були й ті, хто став на захист Гуссіан. Дехто зазначив, що будинок раніше виглядав занедбаним, а тепер став сучасним і доглянутим.

"Мене слухове вікно не турбує, але розумію, що декому не подобається, що воно виходить прямо на їхні ділянки", — зазначив один із сусідів.

Представник міської ради підтвердив, що у Розії Гуссіан є термін до 17 липня, щоб оскаржити рішення. Якщо апеляцію буде відхилено, протягом наступних трьох місяців їй доведеться або знести слухове вікно, або змінити його конструкцію так, щоб вона відповідала стандартам і схваленим архітектурним планам.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать. Вона стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там дійсно хтось перебував.