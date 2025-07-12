Пара сделала ремонт и "обесценила" свое жилье, в котором теперь живет в воде (фото)

Алисия Мирнс и Джон Хейден из Великобритании надеялись на уютный уголок, а получили проблемы с водой, документами и продажей своего жилья. Супруги отдали 36 600 фунтов стерлингов (чуть более 2 млн гривен) за караван, который оказался никому не нужным.

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Пара из Мерсисайда (графство в Англии) утверждает, что потратила все сбережения на трейлер в кемпинге, который теперь регулярно затапливается, а сам фургон, по их словам, стал "практически ничего не стоить". Продать его, как оказалось, почти невозможно. Об этом пишет Liverpool Echo.

Алисия Мирнс и ее партнер Джон Хейден отдали 36 600 фунтов стерлингов (чуть более 2 млн гривен) за караван в кемпинге Park Lane Holiday Homes, надеясь, что это станет их вторым домом. Однако вскоре после заселения участок начало регулярно заливать водой.

"Мы буквально живем в болоте", — рассказывает Алисия. По ее словам, сильные дожди превращают подъезд к дому в труднопроходимую лужу, а недавно из-за затопления сломалась сушильная машина.

Алисия Мирнс и ее партнер Джон Хейден Фото: European Consumer Claims

Пара утверждает, что пыталась договориться о переносе трейлера на более высокий участок, но им либо отказывали, либо выставляли плату в 1400 фунтов (79 тысяч гривен). А когда супруги решили продать караван, им неожиданно заявили, что он "не имеет стоимости" из-за установленной Джоном новой кухни стоимостью 10 000 фунтов (565 тысяч гривен). Она якобы нарушила правила и "обесценила" недвижимость. К тому же выяснилось, что фургону уже 20 лет, что ограничивает его транспортировку и дальнейшую эксплуатацию.

Ситуацию усугубило заявление руководства кемпинга. Представитель компании заявил, что пара не обращалась к ним с предложением о продаже и опроверг все претензии. Более того, в Park Lane Holiday Homes подчеркнули, что наводнение является временным природным явлением, характерным для региона, и добавили, что трейлер используется в парке только как место отдыха, а не для постоянного проживания.

Новая кухня Фото: European Consumer Claims

Однако Алисия и Джон утверждают, что были введены в заблуждение. По их словам, им никто не сообщил об ограничениях по возрасту каравана и возможных проблемах с участком. Теперь они чувствуют себя в ловушке: проживают на территории, непригодной для жизни, не могут продать жилье и опасаются подписывать новые договоры, в которых фигурируют дополнительные ограничения.

"Мы бы никогда не купили этот караван, если бы знали все заранее", — подытоживает Алисия.

Ранее Фокус сообщал, что супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес. Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков

Также стало известно, что женщина переехала в новый дом и заметила, что за ней следят. Она утверждает, что за ее забором кто-то живет и наблюдает за ней. Полиция обнаружила в зарослях признаки того, что там действительно кто-то находился.