Пара зробила ремонт і "знецінила" своє житло, в якому тепер живе у воді (фото)

Алісія Мірнс і Джон Гейден з Великої Британії сподівалися на затишний куточок, а отримали проблеми з водою, документами та продажем свого житла. Подружжя віддало 36 600 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 2 млн гривень) за караван, який виявився нікому не потрібним.

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Пара з Мерсісайда (графство в Англії) стверджує, що витратила всі заощадження на трейлер у кемпінгу, який тепер регулярно затоплюється, а сам фургон, за їхніми словами, став "практично нічого не коштувати". Продати його, як виявилося, майже неможливо. Про це пише Liverpool Echo.

Алісія Мірнс та її партнер Джон Гейден віддали 36 600 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 2 млн гривень) за караван у кемпінгу Park Lane Holiday Homes, сподіваючись, що це стане їхньою другою домівкою. Однак незабаром після заселення ділянку почало регулярно заливати водою.

"Ми буквально живемо в болоті", — розповідає Алісія. За її словами, сильні дощі перетворюють під'їзд до будинку на важкопрохідну калюжу, а нещодавно через затоплення зламалася сушильна машина.

Алісія Мірнс та її партнер Джон Гейден Фото: European Consumer Claims

Пара стверджує, що намагалася домовитися про перенесення трейлера на вищу ділянку, але їм або відмовляли, або виставляли плату в 1400 фунтів (79 тисяч гривень). А коли подружжя вирішило продати караван, їм несподівано заявили, що він "не має вартості" через встановлену Джоном нову кухню вартістю 10 000 фунтів (565 тисяч гривень). Вона нібито порушила правила і "знецінила" нерухомість. До того ж з'ясувалося, що фургону вже 20 років, що обмежує його транспортування і подальшу експлуатацію.

Ситуацію погіршила заява керівництва кемпінгу. Представник компанії заявив, що пара не зверталася до них із пропозицією про продаж і спростував усі претензії. Ба більше, у Park Lane Holiday Homes наголосили, що повінь є тимчасовим природним явищем, характерним для регіону, і додали, що трейлер використовується в парку тільки як місце відпочинку, а не для постійного проживання.

Нова кухня Фото: European Consumer Claims

Однак Алісія і Джон стверджують, що були введені в оману. За їхніми словами, їм ніхто не повідомив про обмеження за віком каравану і можливі проблеми з ділянкою. Тепер вони почуваються в пастці: проживають на території, непридатній для життя, не можуть продати житло і побоюються підписувати нові договори, в яких фігурують додаткові обмеження.

"Ми б ніколи не купили цей караван, якби знали все заздалегідь", — підсумовує Алісія.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать. Вона стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там дійсно хтось перебував.