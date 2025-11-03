В Риме обрушилась средневековая башня: под завалами оказались люди (видео)

29-метровая башня Торре-деи-Конти, расположенная на площади Ларго Коррадо Риччи в римском Императорском форуме, дважды частично обрушилась во время реставрационных работ 3 ноября. Из-под завалов были извлечены несколько рабочих. Свидетели сообщили, что слышали громкий хлопок и видели клубы пыли.

Один из мужчин, которому 64 года, получил травму головы. Спасатели достали пострадавшего и передали медикам, сообщает ANSA. Врачи больницы Сан-Джованни оценивают его состояние как критическое.

Второй мужчина, 67-летний Оттавиано, который находился внутри в момент первого обрушения, сказал, что выбрался с балкона.

"Это было небезопасно. Я просто хочу домой", — ответил он журналистам.

Еще три человека, которые работали на лесах, оказались заблокированными после обрушения башни. Сотни туристов наблюдали, как пожарные на передвижной лестнице поднимали носилки на верхний уровень башни Торре-деи-Конти, чтобы спасти застрявших людей.

Відео дня

Они неоднократно пытались добраться до окна, выходящего на улицу Виа-деи-Фори-Империали, когда произошло второе обрушение, что привело к остановке спасательных работ. В конце концов всем троим удалось вовремя выбраться через окно. Никто из них серьезно не пострадал.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить причину произошедшего. Все работы приостановлены, и здание осматривают с помощью беспилотников.

Одной из гипотез случившегося является внутреннее обрушение. Первое обрушение произошло из-за контрфорса, построенного в 1930-х годах, а второе, как полагают, случилось на внутреннем чердаке.

В настоящее время территория полностью оцеплена правоохранительными органами, включая полицию, карабинеров, муниципальную полицию и службу гражданской обороны. На месте также находится подразделение судебной полиции, специализирующееся на несчастных случаях на производстве.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери и министр культуры Алессандро Джули сразу же приехали на место происшествия. Общаться с журналистами они отказались.

Римская прокуратура начала расследование по факту причинения вреда здоровью по неосторожности.

Башня Торре-деи-Конти была построена в XIII веке папой Иннокентием III как резиденция для его семьи. Землетрясение 1349 года повредило башню, из-за чего она обрушилась в XVII веке.

Реставрационные работы финансируются из средств Фонда восстановления ЕС после пандемии.

Напомним, в Бухаресте открыли крупнейший православный храм в мире.

Также сообщалось, что два голубя влетели в окно и обрушили жилой дом.