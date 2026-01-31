В римской базилике восстановили фреску ангела с лицом Джорджии Мелони: реставратор оправдался

В Италии разгорелся скандал вокруг реставрации росписи в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в центре Рима. После недавних работ один из ангелов на картине, расположенной по бокам мраморного бюста последнего короля Италии Умберто II Савойского, получил лицо, поразительно похожее на лицо премьер-министра страны Джорджии Мелони.

Министерство культуры Италии отреагировало на ситуацию вокруг реставрационных работ в римской базилике, сообщает издание Corriere della Sera.

По распоряжению министра Алессандро Джули специальный инспектор Даниэла Порро поручила техническим специалистам провести срочный осмотр росписи, чтобы установить характер выполненных работ и определить, были ли допущены изменения по сравнению с оригиналом.

В официальном заявлении отмечается, что после осмотра последует сравнение с архивными материалами. Цель проверки — выяснить не сходство с конкретным человеком, а соответствие реставрации первоначальному замыслу.

Реставратор отрицает сходство с Мелони

Как сообщается, реставрацию выполнил Бруно Валентинетти, который называет себя церковным сторожем и декоратором и работает в базилике как волонтер. Его подпись хорошо видна на свитке в руках ангела: Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti AD MMXXV. (Отреставрировано и украшено Бруно Валентинетти в 2025 году). Сам Валентинетти утверждает, что просто восстановил прежнее изображение и отрицает намеренное сходство с премьер-министром Италии.

"Кто сказал, что это она? Я восстановил то, что было раньше", — прокомментировал он.

В свою очередь служащие базилики также признали, что определенное сходство действительно есть. Но при этом отметили, что поручали восстановить капеллу "в точности так, как она выглядела ранее".

Викариат Рима подтвердил, что "изменение лица стало инициативой декоратора" и не было согласовано с компетентными органами. По действующим правилам любые работы в объектах с охранным статусом должны предварительно согласовываться с надзорными структурами.

Тем временем в Управлении по охране культурного наследия подчеркнули, что если будет доказано, что линии оригинала изменены, то может быть принято решение о восстановлении прежнего облика изображения.

Сама Джорджия Мелони отреагировала с иронией, опубликовав короткий пост в Instagram.

"Нет, я точно не похожа на ангела", — написала она.

