Одна з найдивніших річок у світі: чому річка Грін-Ривер тече "вгору по схилу", а не навпаки

Річка Грін-Ривер не схожа на більшість земних річок — прорізає собі шлях крізь середину скелястого хребта і фактично тече "вгору по схилу".

Річки, як правило, обирають легкий шлях — більшість із них беруть свій початок у високогір'ях, перш ніж піддаються гравітації й течуть вниз до моря, огинаючи будь-які перешкоди, які можуть зустрітися на шляху. Однак річка Грін-Ривер не схожа на більшість річок: замість того щоб рухатися легким шляхом навколо масивних гір Вінта в штаті Юта, вона прорізає собі шлях через середину скелястого хребта, а потім впадає в річку Колорадо, пише IFLScience.

У новому дослідженні геологи з Університету Глазго спробували розгадати таємницю дивного "висхідного" шляху річки Грін-Ривер. Вчені вважають, що відповідь може бути пов'язана з тим, що земна кора поводиться подібно до м'якого воску, то опускаючись, то знову піднімаючись протягом мільйонів років.

За словами вчених, у нинішньому вигляді шлях річки Грін-Ривер суперечить будь-якій логіці. Дані вказують на те, що річка звивається територією штатів Вайомінг, Юта і Колорадо в США протягом 1170 кілометрів, проте не огинає гори Вінта на північному сході Юти, а утворює 700-метровий каньйон через вершини заввишки 4 кілометри.

Вважається, що річка проклала цей шлях від 8 до 1,5 мільйона років тому, задовго до утворення гірського хребта — вважається, що він сформувався близько 50 мільйонів років тому. І все ж, чому річка проклала цей величезний каньйон протягом мільйонів років, коли шлях найменшого опору просто обігнув би гору?

Прекрасне озеро Ред Касл у горах Вінта, штат Юта Фото: Shutterstock

У новому дослідженні вчені спробували відповісти на це питання, вивчивши можливість "літосферного крапельного осідання" — явища, яке змушує гори опускатися і підійматися протягом мільйонів років. Команда використовувала поєднання сейсмічної зйомки й передового моделювання і виявила, що регіон зазнав величезних геологічних змін за цей період часу.

Дані показали виразний "точковий" малюнок підняття земної кори навколо гір. Вчені також з'ясували, що земна кора під горами на кілька кілометрів тонша, ніж очікувалося. "Відсутня" порода відповідає перепаду висоти в 400 метрів, необхідному для пояснення незвичайного річища річки. Простими словами, земля під горами Вінта тимчасово провисла, оскільки земна кора просочилася в мантію, дозволивши річці обґрунтувати своє річище через гірський хребет. Далі земля повільно підіймалася, а річка змогла зберегти своє річище, прорізаючи гори, що підіймаються прямо.

За словами провідного автора дослідження зі Школи географічних і земних наук Університету Глазго, доктора Адама Сміта, наслідки цих подій докорінно змінили географію і біологію регіону. Вважається, що злиття Грін-Ривер і Колорадо мільйони років тому змінило континентальний вододіл Північної Америки.

