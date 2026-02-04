Одна из самых странных рек в мире: почему река Грин-Ривер течет "вверх по склону", а не наоборот

Река Грин-Ривер не похожа на большинство земных рек — прорезает себе путь черед середину скалистого хребта и фактически течет "вверх по склону".

Реки, как правило, выбирают легкий путь — большинство из них берут свое начало в высокогорьях, прежде чем поддаются гравитации и текут вниз к морю, огибая любые препятствия, которые могут встретиться на пути. Однако река Грин-Ривер не похожа на большинство рек: вместо того чтобы двигаться легким путем вокруг массивных гор Уинта в штате Юта, она прорезает себе путь через середину скалистого хребта, а затем впадает в реку Колорадо, пишет IFLScience.

В новом исследовании геологи из Университета Глазго попытались разгадать тайну странного "восходящего" пути реки Грин-Ривер. Ученые считают, что ответ может быть связан с тем, что земная кора ведет себя подобно мягкому воску, то опускаясь, то снова поднимаясь в течение миллионов лет.

По словам ученых, в нынешнем виде путь реки Грин-Ривер противоречит всякой логике. Данные указывают на то, что река извивается по территории штатов Вайоминг, Юта и Колорадо в США на протяжении 1170 километров, однако не огибает горы Уинта на северо-востоке Юты, а образует 700-метровый каньон через вершины высотой 4 километра.

Считается, что река положила этот путь от 8 до 1,5 миллиона лет назад, задолго до образования горного хребта — считается, что он сформировался около 50 миллионов лет назад. И все же, почему река проложила этот огромный каньон в течение миллионов лет, когда путь наименьшего сопротивления просто обогнул бы гору?

Прекрасное озеро Ред Касл в горах Уинта, штат Юта Фото: Shutterstock

В новом исследовании ученые попытались ответить на этот вопрос, изучив возможность "литосферного капельного оседания" — явления, которое заставляет горы опускаться и подниматься в течение миллионов лет. Команда использовала сочетание сейсмической съемки и передового моделирования и обнаружила, что регион претерпел огромные геологические изменения за этот период времени.

Данные показали отчетливый "точечный" рисунок поднятия земной коры вокруг гор. Ученые также выяснили, что земная кора под горами на несколько километров тоньше, чем ожидалось. "Недостающая" порода соответствует перепаду высоты в 400 метров, необходимому для объяснения необычного русла реки. Простыми словами, земля под горами Уинта временно провисла, поскольку земная кора просочилась в мантию, позволив реке обосновать свое русло через горный хребет. Далее земля медленно поднималась, а река смогла сохранить свое русло, прорезая прямо поднимающиеся горы.

По словам ведущего автора исследования из Школы географических и земных наук Университета Глазго, доктора Адама Смита, последствия этих событий коренным образом изменили географию и биологию региона. Считается, что слияние Грин-Ривер и Колорадо миллионы лет назад изменило континентальный водораздел Северной Америки.

