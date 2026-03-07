Апокаліпсис ближче, ніж вважалося: третина людей на Землі неминуче застануть кінець світу

Нове дослідження показує, що третина населення планети вважає, що апокаліпсис ще ніколи не був так близько — світ закінчиться за їхнього життя.

Оскільки світ балансує на межі Третьої світової війни, не дивно, що деякі люди на Землі відчувають неминучість апокаліпсису. У новому дослідженні експерти виявили п'ять "аспектів" кінця світу, що впливають на те, як люди думають і діють, пише Daily Mail.

Під час дослідження команда з Університету Британської Колумбії опитала понад 3400 осіб і виявила, що думки про кінець світу не обмежуються маргінальними словами суспільства. Результати аналізу показують, що люди думають про апокаліпсис по-різному, зокрема: коли він може статися, хто і що його спричинить і чи слід боятися кінця світу.

Дослідники вважають, що ці переконання тісно пов'язані з тим, як окремі люди сприймають глобальні ризики, такі як:

зміна клімату;

пандемії;

ядерні конфлікти;

нові технології та інше.

Автори дослідження виявили, що майже третина реципієнтів заявили, що вірять у настання кінця світу ще за свого життя. За словами провідного автора дослідження, доктора Метью Біллета з Університету Британської Колумбії, вони з колегами виявили, що віра в кінець світу насправді виявилася значно поширенішою, ніж можна було б уявити. Команда також виявила, що більшість людей на планеті сходяться в одному: люди відіграють важливу роль у долі нашого виду.

Протягом десятиліть люди вірили в кінець світу, починаючи з біблійних згадок про Судний день і закінчуючи ідеєю про те, що комп'ютери вийдуть з ладу на рубежі тисячоліть, що призведе до краху суспільства. Наприклад, наприкінці 2012 року дехто вважав, що кінець тривалого циклу відліку в календарі майя принесе катастрофічні лиха. На щастя, цього не сталося.

Попри те, що кінець світу все ще не настав, у новому аналізі вчені хотіли з'ясувати, чому деякі люди досі вірять в апокаліпсис, а також вживають якихось дій для його запобігання.

Для цього вчені використовували психологічний інструмент для вимірювання переконань у кінці світу, виявивши ключові аспекти, що визначають поведінку людей. Загалом їх п'ять:

сприймана близькість — люди вважають, що у світі постійно відбуваються події, які вказують на наближення кінця світу; антропогенна причинність — люди вважають, що світ, імовірно, знищить людська дурість; теогенна причинність — люди вірять у кінець світу, передбачений релігійними пророцтвами або є частиною космічного плану для Всесвіту; особистий контроль — люди вірять, що кожен із нас впливає на результат подій; емоційне забарвлення — яким саме буде кінець світу на Землі.

Результати дослідження вказують на те, що люди, які вірять у близькість кінця світу, і в те, що його спричинять люди, сприймали більший ризик і підтримували більш радикальні дії для протидії загрозам. Ті, хто вірив, що апокаліпсис контролюється божественними силами, рідше підтримували превентивні заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-5 пророцтв про кінець світу в історії людства.

