Апокалипсис ближе, чем считалось: треть людей на Земле неизбежно застанут конец света

Новое исследование показывает, что треть населения планеты считает, что апокалипсис еще никогда не был так близко — мир закончится при их жизни.

Поскольку мир балансирует на грани Третьей мировой войны, неудивительно, что некоторые люди на Земле чувствуют неизбежность апокалипсиса. В новом исследовании эксперты выявили пять "аспектов" конца света, влияющие на то, как люди думают и действуют, пишет Daily Mail.

В ходе исследования команда из Университета Британской Колумбии опросила более 3400 человек и обнаружила, что мысли о конце света не ограничиваются маргинальными словами общества. Результаты анализа показывают, что люди думают об апокалипсисе по-разному, в том числе: когда он может произойти, кто и что его вызовет и следует ли бояться конца света.

Исследователи считают, что эти убеждения тесно связаны с тем, как отдельные люди воспринимают глобальные риски, такие как:

изменение климата;

пандемии;

ядерные конфликты;

новые технологии и другое.

Авторы исследования обнаружили, что почти треть реципиентов заявили, что верят в наступление конца света еще при своей жизни. По словам ведущего автора исследования, доктора Мэтью Биллета из Университета Британской Колумбии, они с коллегами обнаружили, что вера в конец света на самом деле оказалась значительно более распространена, чем можно было бы представить. Команда также обнаружила, что большинство людей на планете сходятся в одном: люди играют важную роль в судьбе нашего вида.

На протяжении десятилетий люди верили в конец света, начиная с библейских упоминаний о Судном дне и заканчивая идеей о том, что компьютеры выйдут из строя на рубеже тысячелетий, что приведет к краху общества. Например, в конце 2012 года некоторые считали, что конец длительного цикла отсчета в календаре майя принесет катастрофические бедствия. К счастью, этого не произошло.

Несмотря на то, что конец света все еще не наступил, в новом анализе ученые хотели выяснить, почему некоторые люди до сих пор верят в апокалипсис, а также предпринимают какие-то действия для его предотвращения.

Для этого ученые использовали психологический инструмент для измерения убеждений в конце света, выявив ключевые аспекты, определяющие поведение людей. В общей сложности их пять:

воспринимаемая близость — люди считают, что в мире постоянно происходят события, указывающие на приближение конца света; антропогенная причинность — люди считают, что мир, вероятно, уничтожит человеческая глупость; теогенная причинность — люди верят в конец света, предсказанный религиозными пророчествами или является частью космического плана для Вселенной; личный контроль — люди верят, что каждый из нас влияет на исход событий; эмоциональная окраска — каким именно будет конец света на Земле.

Результаты исследования указывают на то, что люди, верящие в близость конца света, и в то, что его вызовут люди, воспринимали больший риск и поддерживали более радикальные действия для противодействия угрозам. Те, кто верил, что апокалипсис контролируется божественными силами, реже поддерживали превентивные меры.

