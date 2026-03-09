Рослинне розмаїття по всій Європі різко скоротилося: у всьому винна Чорна смерть

У новому дослідженні вчені виявили щось дивне: відновлення дикої природи після Чорної смерті призвело до скорочення різноманітності по всій Європі. Дослідники не очікували такого повороту.

Важкі втрати від Чорної смерті дали рослинам повну свободу дій для повернення на ландшафти Європи, проте їхнє повернення на занедбані землі не було чудовим у плані різноманітності. Після широкомасштабного відновлення дикої природи на території, залишеній людьми, можна було б очікувати різкого зростання різноманітності. Однак насправді сталося щось зовсім протилежне, пише Discover Magazine.

Нове дослідження показало, що відновлення дикої природи має свої недоліки, коли йдеться про різноманітність. Команда виявила, що рослинне розмаїття процвітало в Європі протягом усього Середньовіччя, проте після епідемії бубонної чуми в 1347 році воно скоротилося, незважаючи на поширення лісів. Результати демонструють, що популярна сьогодні стратегія відновлення дикої природи не завжди є ідеальним підходом, а люди і природа часом залежать один від одного для свого процвітання.

У період з 1347 по 1353 рік Чорна смерть шокувала Європу, знищивши, як вважається, до половини континенту. Чума прокотилася великими портовими містами, потрясаючи місцеву економіку. За словами дослідників, наслідки чуми не були настільки катастрофічними в сільській місцевості, але економіка тут також постраждала, оскільки ферми і поля виявилися занедбаними.

На великих ділянках землі, які більше не використовувалися для сільського господарства, спостерігався безперешкодний ріст рослин — почалося відновлення дикої природи. Тепер результати нового дослідження вказують на те, що кількість рослин справді збільшилася, проте не їхня різноманітність.

За словами автора дослідження Джонатана Гордона з Йоркського університету, у міру того, як сільськогосподарські угіддя були занедбані, традиційні методи землекористування припинилися, і ліси розрослися. Однак це зовсім не сприяло збільшенню біорізноманіття рослин — насправді воно різко скоротилося. Дані вказують на те, що відновлення почалося лише після того, як чисельність населення відновилася, як і сільськогосподарська діяльність. Загалом знадобилося 300 років, щоб повернутися до дочумного рівня.

Під час дослідження вчені також вивчили несподівані наслідки відновлення дикої природи під час і після Чорної смерті, використавши дані, зібрані з більш ніж 100 викопних пилкових зразків по всій Європі.

Дані показали, що різноманітність рослин фактично збільшувалася з 0 року до нашої ери до 1300 року нашої ери, досягнувши піку у Високому Середньовіччі. Але після Чорної смерті різноманітність рослин скоротилася на наступні 150 років. Дані також вказують на те, що різноманітність рослин сильно постраждала в районах, де припинилося виробництво сільськогосподарських культур. Навпаки, в районах, де тривало землеробство, спостерігалося порівняльне збільшення біорізноманіття рослин.

