Растительное разнообразие по всей Европе резко сократилось: всему виной Черная смерть

В новом исследовании ученые обнаружили нечто странное: восстановление дикой природы после Черной смерти привело к сокращению разнообразия по всей Европе. Исследователи не ожидали такого поворота.

Тяжелые потери от Черной смерти дали растениям полную свободу действий для возвращения на ландшафты Европы, однако их возвращение на заброшенные земли не было чудесным в плане разнообразия. После широкомасштабного восстановления дикой природы на территории, оставленной людьми, можно было бы ожидать резкого роста разнообразия. Однако на самом деле произошло нечто совершенно противоположное, пишет Discover Magazine.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование показало, что восстановление дикой природы имеет свои недостатки, когда речь идет о разнообразии. Команда обнаружила, что растительное разнообразие процветало в Европе в течение всего Средневековья, однако после эпидемии бубонной чумы в 1347 году оно сократилось, несмотря на распространение лесов. Результаты демонстрируют, что популярная сегодня стратегия восстановления дикой природы не всегда является идеальным подходом, а люди и природа порой зависят друг от друга для своего процветания.

В период с 1347 по 1353 год Черная смерть повергла в шок Европу, уничтожив, как считается, до половины континента. Чума прокатилась по крупным портовым городам, потрясая местную экономику. По словам исследователей, последствия чумы не были столь катастрофическими в сельской местности, но экономика здесь также пострадала, поскольку фермы и поля оказались заброшенными.

На больших участках земли, которые больше не использовались для сельского хозяйства, наблюдался беспрепятственный рост растений — началось восстановление дикой природы. Теперь результаты нового исследования указывают на то, что количество растений действительно увеличилось, однако не их разнообразие.

По словам автора исследования Джонатана Гордона из Йоркского университета, по мере того, как сельскохозяйственные угодья были заброшены, традиционные методы землепользования прекратились, и леса разрослись. Однако это вовсе не способствовало увеличению биоразнообразия растений — на самом деле оно резко сократилось. Данные указывают на то, что восстановление началось лишь после того, как численность населения восстановилась, как и сельскохозяйственная деятельность. В общей сложности потребовалось 300 лет, чтобы вернуться к дочумному уровню.

В ходе исследования ученые также изучили неожиданные последствия восстановления дикой природы во время и после Черной смерти, использовав данные, собранные из более чем 100 ископаемых пыльцевых образцов по всей Европе.

Данные показали, что разнообразие растений фактически увеличивалось с 0 года до нашей эры до 1300 года нашей эры, достигнув пика в Высоком Средневековье. Но после Черной смерти разнообразие растений сократилось на следующие 150 лет. Данные также указывают на то, что разнообразие растений сильно пострадало в районах, где прекратилось производство сельскохозяйственных культур. Напротив, в районах, где продолжалось земледелие, наблюдалось сравнительное увеличение биоразнообразия растений.

Напомним, ранее мы писали о том, что раскрыт самый распространенный миф о Черной смерти: его породило стихотворение.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, откуда на самом деле пришла чума, опустошившая Римскую империю.