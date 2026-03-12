Секрет саркофага, запечатаного свинцем розкрито: що утримували у ньому 1700 років (фото)

В Угорщині археологи виявили дивний саркофаг, який залишався недоторканим майже два тисячоліття, і розкрили його.

Угорські археологи виявили римський саркофаг, який залишався недоторканим близько 1700 років. Відкриття було зроблено в районі Обуда в Будапешті під час розкопок, що проводяться Історичним музеєм Будапешта, пише Vice.

У римські часи ця територія входила до складу Аквінка — прикордонного поселення вздовж річки Дунай у провінції Паннонія. Більшість римських гробниць, виявлених до цього моменту, були розграбовані, використані повторно або пошкоджені. Однак, коли вчені виявили новий вапняковий саркофаг, він, напрочуд, був цілий і запечатаний металевими затискачами і розплавленим свинцем.

Відкриття саркофага, запечатаного розплавленим свинцем — завжди тривожне. Такий "замок" свідчить про те, що хтось явно не хотів, щоб його відкривали. У фільмах відкриття такого саркофага спричинило б за собою вивільнення прокляття, на щастя, в реальності нічого такого не сталося.

Замість цього вчені виявили в саркофазі повний скелет, а також десятки дрібничок, залишених родичами, які, ймовірно, сподівалися, що поховання залишиться недоторканим назавжди.

За словами археологів, у саркофазі також було виявлено дві цілі скляні посудини, бронзові фігурки, близько 140 монет, бурштинову фарбу та кістяну шпильку для волосся. Сліди тканини, вишитої золотою ниткою, також збереглися протягом століть. Разом із розміром скелета ці предмети дають змогу припустити, що гробниця належала молодій жінці.

Зазначимо, що римські похоронні звичаї часто включають предмети, призначені для супроводу померлих у загробне життя. І виявлені в саркофазі предмети вказують на те, що жінка, ймовірно, належала до вищого соціального класу. Ба більше, вчені вважають, що саркофаг, імовірно, був побудований безпосередньо для похованої жінки, що вельми незвично для пізніших римських століть, коли старі труни часто використовували повторно.

Відомо, що саркофаг був виявлений у районі, який був занедбаний у 3 столітті і пізніше перетворений на кладовище. Неподалік археологи також знайшли простіші поховання і залишки римського акведука, проте нічого настільки ж вражаючого, як цей запечатаний саркофаг, так і не було виявлено.

