Секрет саркофага, запечатанного свинцом раскрыт: что удерживали в нем 1700 лет (фото)

В Венгрии археологи обнаружили странный саркофаг, который оставался нетронутым почти два тысячелетия, и раскрыли его.

Венгерские археологи обнаружили римский саркофаг, который оставался нетронутым около 1700 лет. Открытие было сделано в районе Обуда в Будапеште во время раскопок, проводимых Историческим музеем Будапешта, пишет Vice.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В римские времена эта территория входила в состав Аквинка — пограничного поселения вдоль реки Дунай в провинции Паннония. Большинство римских гробниц, обнаруженных до этого момента, были разграблены, использованы повторно или повреждены. Однако, когда ученые обнаружили новый известняковый саркофаг, он, на удивление, был цел и запечатан металлическими зажимами и расплавленным свинцом.

В саркофаге обнаружили скелет и артефакты Фото: The History Blog

Открытие саркофага, запечатанного расплавленным свинцом — всегда тревожно. Такой "замок" свидетельствует о том, что кто-то явно не хотел, чтобы его открывали. В фильмах открытие такого саркофага повлекло бы за собой высвобождение проклятия, к счастью, в реальности ничего такого не произошло.

Вместо этого ученые обнаружили в саркофаге полный скелет, а также десятки безделушек, оставленных родственниками, которые, вероятно, надеялись, что захоронение останется нетронутым навсегда.

По словам археологов, в саркофаге также были обнаружены два целых стеклянных сосуда, бронзовые фигурки, около 140 монет, янтарное крашение и костяная заколка для волос. Следы ткани, вышитой золотой нитью, также сохранились на протяжении веков. Вместе с размером скелета эти предметы позволяют предположить, что гробница принадлежала молодой женщине.

В саркофаге обнаружили два стеклянных сосуда Фото: The History Blog

Отметим, что римские погребальные обычаи часто включают предметы, предназначенные для сопровождения умерших в загробную жизнь. И обнаруженные в саркофаге предметы указывают на то, что женщина, вероятно, принадлежала к более высокому социальному классу. Более того, ученые считают, что саркофаг, вероятно, был построен непосредственно для погребенной женщины, что весьма необычно для более поздних римских веков, когда старые гробы часто использовались повторно.

Известно, что саркофаг был обнаружен в районе, который был заброшен в 3 веке и позже превращен в кладбище. Неподалеку археологи также нашли более простые захоронения и остатки римского акведука, однако ничего столь же впечатляющего, как этот запечатанный саркофаг, так и не было обнаружено.

Скелет, найденный в саркофаге, принадлежит женщине Фото: The History Blog

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи обнаружили масштабное захоронение времен Древнего Египта.

Ранее Фокус писал о том, что Рамсеса Великого похоронили в деревянном гробу: найден настоящий саркофаг фараона Египта.