Розкрито головну таємницю триметрових монстрів: найгрізніші хижаки океану вміють дружити (відео)

У новому дослідженні вчені несподівано виявили, що в акул насправді набагато більш насичене соціальне життя, ніж вважалося раніше — океанські монстри вміють дружити.

Концепція дружби у тваринному світі вивчається досить часто. Попередні дослідження вже показали, що в ягуарів і навіть самок кашалотів є найкращі друзі. Тепер до цього соціального кола приєднується новий несподіваний вид: вчені виявили, що акули-бики, яких раніше вважали самотніми, об'єднуються зі своїми кращими друзями і навіть формують соціальні зв'язки з ширшою групою, пише Фокус.

Акули-бики (Carcharhinus leucas) широко поширені і мешкають у тропічних і помірних водах по всьому світу. Представники цього виду вважаються істинно еврігалінним видом, здатним переносити широкий діапазон солоності, і часто розмножуються в естуаріях або навіть прісноводних водоймах. Однак вид уже внесено до списку вразливих через промисловий тиск і полювання заради м'яса та плавників. Ба більше, розвиток прибережних районів може призвести до деградації середовища існування виду, що лише ускладнить ситуацію.

На Фіджі мешкають великі групи бичачих акул, що спонукало створити Морський заповідник акул — тепер у дослідників з'явилася можливість вивчати поведінку акул, зокрема й бичачих.

Дослідники спостерігають бичачих акул групами до 34-45 особин, проте дані вказують на те, що заповідник не є постійною домівкою для акул, але вони, як правило, збираються тут вранці. Популяція здебільшого складається з самок — близько 85%, проте також трапляється і невелика кількість самців — близько 15%.

За 6 років дослідження вченим вдалося ідентифікувати 171 особину — допомогли шрами, деформації, відсутні та пошкоджені плавники, а також характерні колірні візерунки. За словами провідної авторки дослідження Наташі Маросі, за час спостережень учені склали 1438 асоціацій для 152 акул і 1719 соціальних взаємодій для 136 акул.

У своїй роботі команда прагнула з'ясувати, чи просто акули перебували в одному й тому самому місці в один і той самий час, чи пари акул, відомі як діади, обирали проводити час разом. Вчені застосували систему балів і вагових коефіцієнтів для встановлення соціальних зв'язків між акулами, враховуючи такі моделі поведінки, як "паралельне плавання", "лідерство/переслідування" і "приєднання і розворот".

Результати показали чіткі закономірності у виборі бажаних партнерів і партнерів, яких уникають, що вказує на те, що акули все ж таки обирають, з ким їм спілкуватися. Наприклад, учені з'ясували, що самки акул найбільше вважають за краще спілкуватися з іншими самками, за ними йдуть самець-самка. Самці акул також воліють спілкуватися з самками, а не з іншими самцями, але в середньому мають більше соціальних зв'язків, ніж самки.

Акули також були згруповані за віком: молоді особини, дорослі особини і дорослі особини старшого віку. Результати показали, що акули репродуктивного віку, віднесені до категорії дорослих, найчастіше взаємодіяли всередині своєї вікової групи. Вчені також виявили, що у старих бичачих акул з віком соціальна активність знижується.

Під час написання використовували матеріали IFLScience, Animal Behaviour, SRMR.