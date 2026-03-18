Раскрыта главная тайна трехметровых монстров: самые грозные хищники океана умеют дружить (видео)

В новом исследовании ученые неожиданно обнаружили, что у акул на самом деле гораздо более насыщенная социальная жизнь, чем считалось ранее — океанские монстры умеют дружить.

Концепция дружбы в животном мире изучается довольно часто. Предыдущие исследования уже показали, что у ягуаров и даже самок кашалотов есть лучшие друзья. Теперь к этому социальному кругу присоединяется новый неожиданный вид: ученые обнаружили, что акулы-быки, ранее считавшиеся одиночными, объединяются со своими лучшими друзьями и даже формируют социальные связи с более широкой группой, пишет Фокус.

Акулы-быки (Carcharhinus leucas) широко распространены и обитают в тропических и умеренных водах по всему миру. Представители этого вида считаются истинно эвригалинным видом, способным переносить широкий диапазон солености, и часто размножаются в эстуариях или даже пресноводных водоемах. Однако вид уже внесен в список уязвимых из-за промыслового давления и охоты ради мяса и плавников. Более того, развитие прибрежных районов может привести к деградации среды обитания вида, что лишь усложнит ситуацию.

На Фиджи обитают большие группы бычьих акул, что побудило создать Морской заповедник акул — теперь у исследователей появилась возможность изучать поведение акул, в том числе и бычьих.

Исследователи наблюдают бычьих акул группами до 34-45 особей, однако данные указывают на то, что заповедник не является постоянным домом для акул, но они, как правило, собираются здесь по утрам. Популяция в основном состоит из самок — около 85%, однако также встречается и небольшое количество самцов — около 15%.

За 6 лет исследования ученым удалось идентифицировать 171 особь — помогли шрамы, деформации, отсутствующие и поврежденные плавники, а также характерные цветовые узоры. По словам ведущего автора исследования Наташи Мароси, за время наблюдений ученые составили 1438 ассоциаций для 152 акул и 1719 социальных взаимодействий для 136 акул.

В своей работе команда стремилась выяснить, просто ли акулы находились в одном и том же месте в одно и то же время, или же пары акул, известные как диады, выбирали проводить время вместе. Ученые применили систему баллов и весовых коэффициентов для установления социальных связей между акулами, учитывая такие модели поведения, как "параллельное плавание", "лидерство/следование" и "присоединение и разворот".

Результаты показали четкие закономерности в выборе предпочтительных и избегаемых партнеров, что указывает на то, что акулы все же выбирают, с кем им общаться. Например, ученые выяснили, что самки акул больше всего предпочитают общаться с другими самками, за ними следуют самец-самка. Самцы акул также предпочитают общаться с самками, а не с другими самцами, но в среднем имеют больше социальных связей, чем самки.

Акулы также были сгруппированы по возрасту: молодые особи, взрослые особи и взрослые особи старшего возраста. Результаты показали, что акулы репродуктивного возраста, отнесенные к категории взрослых, чаще всего взаимодействовали внутри своей возрастной группы. Ученые также обнаружили, что у старых бычьих акул с возрастом социальная активность снижается.

При написании использовались материалы IFLScience, Animal Behaviour, SRMR.