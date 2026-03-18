Щось сіре причаїлося в Ірландії: з'явилося 250 млн років тому і досі видно з космосу

Супутниковий знімок показує, що ландшафт Ірландії являє собою не тільки 50 відтінків зеленого, а й дуже древній сірий колір.

Незважаючи на те, що природний ландшафт Ірландії відомий усіма мислимими відтінками зеленого, в одній частині цієї країни все ж переважає зовсім інший колір. Уздовж регіону Буррен на західному узбережжі країни сірі вапнякові пласти покривають скелястий і безлісий ландшафт, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Супутник Landsat 8 NASA сфотографував регіон, показавши скелястий ландшафт і вапняковий пагорб заввишки понад 260 метрів, відомий як гірський Монін. За словами дослідників, вапняк, з якого складаються ці сірі відкладення, було відкладено близько 325 мільйонів років тому, ще в кам'яновугільному періоді. Зазначимо, що на той час сучасна Ірландія перебувала значно південніше і ближче до екватора, під теплими і мілководними морями.

Відео дня

За словами геологів, спочатку вапняк відкладався плоскими шарами вздовж морського дна. Однак пізніше він деформувався, утворюючи складки в період, відомий як Вариська орогенезу, який почався близько 250 мільйонів років тому.

Протягом близько сотні мільйонів років континенти Лаврузія і Гондвана зіткнулися, утворивши суперконтинент Пангея. Вчені відзначають, що в сучасному Буррені складки в нахилених шарах гірських порід і відмінності у швидкості їхньої ерозії надають вапняку ступінчастого вигляду, який спостерігається сьогодні. У результаті, більш стійкі до ерозії шари збереглися у вигляді виступів. Льодовики, як вважається, також формували місцевий ландшафт, зчищаючи ґрунт і осадові породи, оголюючи вапнякову бруківку і згладжуючи пагорби.

Відомо, що з часом вапняк схильний до хімічного вивітрювання, що призводить до утворення нерівного рельєфу, відомого як карст, з вирвами, печерами і тріщинами, званими грикелями, які усіяють ландшафт.

Результати досліджень також показують, що багато скельних виступів у Буррені накопичують ґрунт і стають опорами для рослинності. Зазначимо, що окремі виступи пагорба надто малі, щоб помітити їх на супутниковому знімку, проте групи виступів розкидані вздовж шарів гірських порід. Саме ці групи виступів зумовлюють концентричні візерунки рослинності, видимі на знімку NASA.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили секрет ірландських довгожителів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені оцифрували найвідоміший манускрипт середньовічної Ірландії.