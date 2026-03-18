Нечто серое притаилось в Ирландии: появилось 250 млн лет назад и до сих пор видно из космоса

Спутниковый снимок показывает, что ландшафт Ирландии представляет собой не только 50 оттенков зеленого, но также очень древний серый цвет.

Несмотря на то, что природный ландшафт Ирландии известен всеми мыслимыми оттенками зеленого, в одной части этой страны все же преобладает совершенно другой цвет. Вдоль региона Буррен на западном побережье страны серые известняковые пласты покрывают скалистый и безлесный ландшафт, пишет Фокус.

Спутник Landsat 8 NASA запечатлел регион, показав скалистый ландшафт и известняковый холм высотой более 260 метров, известный как горный Монин. По словам исследователей, известняк, из которого состоят эти серые отложения, был отложен около 325 миллионов лет назад, еще в каменноугольном периоде. Отметим, что в то время современная Ирландия находилась значительно южнее и ближе к экватору, под теплыми и мелководными морями.

По словам геологов, изначально известняк откладывался плоскими слоями вдоль морского дна. Однако позже он деформировался, образуя складки в период, известный как Варисская орогенеза, который начался около 250 миллионов лет назад.

В течении около сотни миллионов лет континенты Лаврузия и Гондвана столкнулись, образовав суперконтинент Пангея. Ученые отмечают, что в современном Буррене складки в наклоненных слоях горных пород и различия в скорости их эрозии придают известняку ступенчатый вид, наблюдаемый сегодня. В результате, более устойчивые к эрозии слои сохранились в виде выступов. Ледники, как считается, также формировали местный ландшафт, счищая почву и осадочные породы, обнажая известняковую мостовую и сглаживая холмы.

Известно, что со временем известняк подвержен химическому выветриванию, что приводит к образованию неровного рельефа, известного как карст, с воронками, пещерами и трещинами, называемыми грикелями, которые усеивают ландшафт.

Результаты исследований также показывают, что многие из скальных выступов в Буррене накапливают почву и становятся опорами для растительности. Отметим, что отдельные выступы холма слишком малы, чтобы заметить их на спутниковом снимке, однако группы выступов разбросаны вдоль слоев горных пород. Именно эти группы выступов обуславливают концентрические узоры растительности, видимые на снимке NASA.

