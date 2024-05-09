Артефакт на заднем дворе: ирландский учитель нашел реликвию возрастом 1600 лет

В Ирландии обычный учитель случайно нашел странный камень, покрытый непонятными пометками. Его находка оказалась древним артефактом возрастом 1600 лет.

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Учитель географии из Ковентри, Ирландия, который ухаживал за своим садом случайно обнаружил древний артефакт. Убирая сорняки и камни, мужчина наткнулся на прямоугольный камень, украшенный своеобразными пометками, пишет The Guardian.

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Учитель прислал фотографии местному археологу и узнал, что эти пометки сделаны более 1600 лет назад и являются надписями сделанными с помощью древнего алфавита, известного под названием огам.

Огам использовали в раннесредневековой Ирландии, преимущественно на таких материалах, как камень, до принятия латинской письменности. Эти камни с надписями являются редкими и дают представление о языке и культуре древней Ирландии.

55-летний учитель рассказал об открытии: "Я просто расчищал клумбу от сорняков и камней, когда увидел эту вещь и подумал, что это не естественно, что это не царапины животного. Это не могло быть более десяти сантиметров под поверхностью".

Проконсультировавшись с родственником-археологом, мужчина связался с программой Portable Antiquities Scheme, которая поощряет общественность сообщать об археологических находках. Тереза Гилмор, археолог из Бирмингемского музея, рассказала, что: "Каждая такая находка помогает сложить пазл и дает нам немного больше информации".

Изучив фотографии, Гилмор обратился к Кэтрин Форсайт, профессору, специализирующейся на кельтологии, которая подтвердила подлинность рукописи и определила ее возраст между IV и VI веками.

Что делает эту находку особенно примечательной, так это ее местонахождение. Хотя подобные камни обычно находят в Ирландии или Шотландии, находка в Мидленде является необычной. Гилмор предполагает, что это может быть связано с миграциями из Ирландии или раннесредневековой монастырской деятельностью в этой местности.

Назначение камня остается непонятным. Ученые предполагают, что это мог быть портативный предмет для почтения памяти, но нужны дальнейшие исследования. Надпись гласит: "Maldumcail/ S/ Lass", где первая часть, вероятно, является именем человека, а вторая часть, возможно, указывает на местонахождение.

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Учитель решил подарить артефакт Художественной галерее и музею Герберта в Ковентри. Вскоре камень будет выставлен в музее, предоставляя посетителям уникальную возможность заглянуть в древнюю историю региона.

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