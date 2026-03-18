Рідкісне явище в Атлантиці: рідкісних морських гігантів помітили у несподіваному місці (фото)

Два дні поспіль морські біологи спостерігали за величними створіннями в океані — цікаво, що їх не очікували побачити так далеко від звичних місць годування.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема найбільших тварин на планеті, синіх китів. Помітити цих морських гігантів за межами їхніх канадських місць годування — рідкісне явище в Атлантиці. Але виявлення тварин у двох різних районах океану з різницею всього в 24 години стало для вчених першим випадком в історії спостережень, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сині кити — найбільші тварини, які коли-небудь населяли Землю, і вони мешкають у всіх земних океанах, крім Арктики. Відомо, що комерційний китобійний промисел серйозно скоротив їхню популяцію — сьогодні вид класифікують як такий, що перебуває під загрозою зникнення, відповідно до Закону про охорону зникнення видів.

Відео дня

На жаль, сьогодні дослідникам мало що відомо про популяцію синіх китів у західній частині Північної Атлантики, і припускають, що їхня чисельність може становити всього від 400 до 600 особин. На щастя, сьогодні спостерігається зростання глобальної чисельності синіх китів.

За словами наукової співробітниці Центру океанічного життя імені Андерсона Кебота у Новоанглійському акваріумі Кетрін Мак Кенни, аерофотозйомка має вирішальне значення для вивчення видів з високим ступенем міграції, таких як кити, морські черепахи та акули, які можуть переміщатися великими районами океану. Ці зйомки допомагають ученим оцінювати чисельність популяцій, визначати, де і коли зустрічаються види, а також відстежувати стан здоров'я окремих особин.

Синій кит, помічений групою аерофотозйомки Акваріума Нової Англії над морською національною пам'яткою "Північно-східні каньйони і підводні гори" 27 лютого 2026 року (ліворуч). Один із двох синіх китів, помічених над водами південної Нової Англії 28 лютого 2026 року (праворуч). Фото: New England Aquarium

Зазначимо, що несподівана зустріч із синіми китами відбулася на тлі останніх суперечок щодо комерційного рибальства в морській національній пам'ятці "Північно-східні каньйони і підводні гори". Минулого місяця адміністрація Трампа скасувала заборону на комерційну рибальську діяльність у цьому районі.

Тепер вчені підтверджують, що ця пам'ятка є домівкою для дивовижних видів, що мешкають від морського дна до поверхні моря, і науковці знаходять тому підтвердження в кожній аерофотозйомці.

Під час написання використовували матеріали Popular Science, Anderson Cabot Center for Ocean Life.