Редкое явление в Атлантике: редких морских гигантов заметили в неожиданном месте (фото)

Два дня подряд морские биологи наблюдали за величественными созданиями в океане — любопытно, что их не ожидали увидеть так далеко от привычных мест кормления.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов — в том числе крупнейших животных на планете, синих китов. Заметить этих морских гигантов за пределами их канадских мест кормления — редкое явление в Атлантике. Но обнаружение животных в двух разных районах океана с разницей всего в 24 часа стало для ученых первым случаем в истории наблюдений, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Синие киты — самые крупные животные, когда-либо населявшие Землю, и они обитают во всех земных океанах, кроме Арктики. Известно, что коммерческий китобойный промысел серьезно сократил их популяцию — сегодня вид классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения в соответствии с Законом об охране исчезновения видов.

Відео дня

Увы, сегодня исследователям мало что известно о популяции синих китов в западной части Северной Атлантики и предполагают, что их численность может составлять всего от 400 до 600 особей. К счастью, сегодня наблюдается рост глобальной численности синих китов.

По словам научного сотрудника Центра океанической жизни имени Андерсона Кэбота в Новоанглийском аквариуме Кэтрин Мак Кенны, аэрофотосъемка имеет решающее значение для изучения высоко мигрирующих видов, таких как киты, морские черепахи и акулы, которые могут перемещаться по обширным районам океана. Эти съемки помогают ученым оценивать численность популяций, определять, где и когда встречаются виды, а также отслеживать состояние здоровья отдельных особей.

Синий кит, замеченный группой аэрофотосъемки Аквариума Новой Англии над морским национальным памятником "Северо-восточные каньоны и подводные горы" 27 февраля 2026 года (слева). Один из двух синих китов, замеченных над водами южной Новой Англии 28 февраля 2026 года (справа). Фото: New England Aquarium

Отметим, что неожиданная встреча с синими китами произошла на фоне последних споров о коммерческом рыболовстве в морском национальном памятнике "Северо-восточные каньоны и подводные горы". В прошлом месяце администрация Трампа отменила запрет на коммерческую рыболовную деятельность в этом районе.

Теперь ученые подтверждают, что этот памятник является домом для удивительных видов, обитающих от морского дна до поверхности моря и ученые находят тому подтверждение в каждой аэрофотосъемке.

При написании использовались материалы Popular Science, Anderson Cabot Center for Ocean Life.