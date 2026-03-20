Чорна вода обрушилася з неба: через війну в Ірані на Землю випав смертоносний дощ

Жахливий "чорний дощ" випав у столиці Ірану після того, як авіаудари США та Ізраїлю по іранській нафтовій інфраструктурі викинули в повітря токсичні хмари. Вчені стривожені його впливом на здоров'я людей.

Минулого тижня жителі столиці Ірану, Тегерана, зіткнулися із закопченими будівлями, автомобілями і вулицями, отруйним повітрям, що обпікає легені, і печінням в очах після того, як США та Ізраїль завдали авіаударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, пише Фокус.

Після бомбардувань нафтових об'єктів Ірану з боку США та Ізраїлю в атмосферу були викинуті величезні клуби отруйного диму. Ці небезпечні хмари згодом повернулися на землю у вигляді смертоносного "чорного дощу". Ситуація виявилася настільки серйозною, що глобальні органи охорони здоров'я, зокрема й ВООЗ, виступили з попередженням про ризик для громадського здоров'я.

Дослідники зазначають, що жахливі клуби густого чорного диму спостерігалися і в інших районах Близького Сходу. Якщо ситуація продовжить загострюватися, іранці будуть не єдиними, кому загрожує "чорний дощ".

Експерти вважають, що наслідки для здоров'я тих, хто зіткнувся з "чорним дощем", оскільки контакт із цим отруйним явищем може становити безпосередню і довгострокову небезпеку.

Зазначимо, що з моменту початку американсько-ізраїльських бомбардувань Ірану 28 лютого, ВПС підтвердили щонайменше чотири атаки на іранські нафтопереробні заводи в околицях Тегерана. У столиці Ірану, як відомо, проживає близько 10 мільйонів людей, а ще мільйони живуть у сусідніх регіонах. Після бомбардувань іранських нафтопереробних заводів і сховищ поблизу Тегерана жителі міста повідомили про густий смог і забруднення повітря, які, за їхніми словами, "затьмарюють сонце", створюючи сильний запах гару в багатьох районах столиці.

Експерти вважають, що масштаби забруднення, вже викинутого в атмосферу, можуть бути "безпрецедентними" і становлять смертельну загрозу для здоров'я людей. За словами наукового співробітника Університету Редінга, доктора Акшая Деораса, різке збільшення забруднення повітря було зосереджене здебільшого в околицях Тегерана, де були розташовані нафтопереробні заводи.

За словами вчених, "чорний дощ" — розмовний термін для опадів, забруднених високою концентрацією забруднювальних речовин, через що вони стають темними, а часом навіть чорними. Зазвичай забруднювальні речовини вимиваються з повітря під час дощу, але незвичайне явище, також відоме як "чорний дощ", відбувається, коли велика кількість сажі, попелу і шкідливих хімічних речовин змішується з краплями води в атмосфері, а потім випадає назад на поверхню планети.

Доктор Деорас зазначає, що краплі дощу, по суті, діють як маленькі губки або магніти, збираючи все, що є в повітрі. Саме тому жителі Тегерана спостерігали явище, яке вони описують як "чорний дощ". Також можливо, що деякі більші частинки забруднювальних речовин опустилися з повітря навіть без опадів.

Відомо, що "чорний дощ" може виникати після пожеж на нафтопереробних заводах або нафтових родовищах, а також може бути спричинений виверженнями вулканів, лісовими пожежами та промисловим забрудненням.

За словами професора цивільного та екологічного будівництва в Університеті Карнегі-Меллона Пітера Адамса, горіння нафти також призвело до утворення сполук, відомих як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ), і токсичних газів, таких як оксиди азоту і діоксид сірки.

Експерти вважають, що "чорний дощ" може виявитися вкрай небезпечним і кислим, потенційно спричиняючи "хімічні опіки шкіри та серйозне пошкодження легенів". Річ у тім, що крихітні частинки сажі можуть заглиблюватися глибоко в легеневу тканину і потрапляти в кровотік, потенційно спричиняючи смертельні респіраторні та серцеві ускладнення або навіть передчасну смерть.

Під час написання використовували матеріали Daily Star, The Mirror, BBC.