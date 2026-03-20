Не більше, ніж красива історія: легенда найдавнішого місця розкопок в Америці тріщить по швах

Нове незалежне дослідження показує, твердження про те, що археологічна пам'ятка є найдавнішим місцем розкопок в Америці, зазнало нищівної поразки.

У 1977 році вчені відкрили археологічний пам'ятник Монте-Верде II, і це відкриття стало справжнім проривом, вказавши на вкрай ранню присутність людини в Південній Америці. Вона була настільки ранньою, що не всі були переконані в автентичності цієї ідеї, пише Фокус.

Однак тепер нове дослідження, яке є першим за 50 років незалежним аналізом, надає найпереконливіші докази того, що скептики щодо віку Монте-Верде мали рацію. Оновлена хронологія стверджує, що людські артефакти, знайдені на археологічній пам'ятці Монте-Верде, не можуть бути старшими за 4200-8600 років. Зазначимо, що це значно молодше за загальноприйняту хронологію, згідно з якою вік пам'ятки становить близько 14500 років.

Автори зазначають, що їхня робота є першим незалежним дослідженням археологічної пам'ятки за останні 50 років. І якщо результати дослідження підтвердяться, це призведе до суттєвої зміни нашого розуміння життя ранніх людей в Америці.

За словами провідного автора дослідження, археолога з Університету Вайомінга Тодда Суровелла, багато експертів і раніше вважали, що початкове датування не вписується в загальну картину. Вони також стверджували, що не варто розглядати цей "виняток" як переписування історії людства.

Одне з давніх питань археології стосується того, як люди вперше з'явилися в Америці. Загалом учені сходяться на думці, що ранні люди перетнули Берингів сухопутний міст із сучасної Азії на Аляску ближче до кінця останнього великого льодовикового періоду. Інша загадка пов'язана з тим, як і коли ранні люди в кінцевому підсумку дісталися півдня.

Латорре вивчає опади у верхній частині дослідницької ділянки Фото: Todd Surovell

Довгий час еталоном для визначення найбільш ранніх людей в Америці вважалася культура Кловіс, названа так через характерні наконечники списів. Артефакти, вперше виявлені на території сучасного Нью-Мексико, а потім розкидані по всій Північній Америці були приблизно 13 100-12 700 років тому. І так званий "бар'єр Кловіс" залишався незмінним — аж до Монте-Верде.

Уперше розкопки в Монте-Верде почалися 1977 року. 20 років потому зовнішня група археологів оцінила датування і стратиграфію артефактів — вчені датували артефакти віком 14500 років. Це було відкриття, що змінило парадигму.

У 2022 році вчені помітили на території Монте-Верде яскраво-помаранчевий пісок і гравій і припустили, що попереднє датування було помилковим через стару органічну матерію, яка потрапила сюди з давніших відкладень. Учені повторно датували і проаналізували матеріал — результати показали, що зразки насправді не можуть бути старшими за 8000 років.

Тепер учені відносять це місце до "середнього голоцену", тобто періоду від 4200 до 8600 років тому. Ба більше, є незаперечні докази того, що це місце не може бути старшим за 11 000 років.

Під час написання використовували матеріали Science, Gizmodo.