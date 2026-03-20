Не больше, чем красивая история: легенда самого древнего места раскопок в Америке трещит по швам

Новое независимое исследование показывает, утверждение о том, что археологический памятник является самым древним местом раскопок в Америке, потерпело сокрушительное поражение.

В 1977 году ученые открыли археологический памятник Монте-Верде II и это открытие стало настоящим прорывом, указав на крайне раннее присутствие человека в Южной Америке. Оно было настолько раннее, что не все были убеждены в подлинности этой идеи, пишет Фокус.

Однако теперь новое исследование, которое является первым за 50 лет независимым анализом, предоставляет самые убедительные доказательства того, что скептики в отношении возраста Монте-Верде были правы. Обновленная хронология утверждает, что человеческие артефакты, найденные на археологическом памятнике Монте-Верде, не могут быть старше 4200-8600 лет. Отметим, что это значительно моложе общепринятой хронологии, согласно которой возраст памятника составляет около 14500 лет.

Авторы отмечают, что их работа является первым независимым исследованием археологического памятника за последние 50 лет. И если результаты исследования подтвердятся, это приведет к существенному изменению нашего понимания жизни ранних людей в Америке.

По словам ведущего автора исследования, археолога из Университета Вайоминга Тодда Суровелла, многие эксперты и ранее считали, что изначальное датирование не вписывается в общую картину. Они также утверждали, что не стоит рассматривать это "исключение" как переписывание истории человечества.

Один из давних вопросов археологии касается того как люди впервые появились в Америке. В целом ученые сходятся в мнении, что ранние люди пересекли Берингов сухопутный мост из современной Азии на Аляску ближе к концу последнего крупного ледникового периода. Другая загадка связана с тем, как и когда ранние люди в конечном итоге добрались до юга.

Латорре изучает осадки в верхней части исследовательского участка Фото: Todd Surovell

Долгое время эталоном для определения самых ранних людей в Америке считалась культура Кловис, названная так из-за характерных наконечников копий. Артефакты, впервые обнаруженные на территории современного Нью-Мексико, а затем разбросанные по всей Северной Америке были примерно 13 100–12 700 лет назад. И так называемый "барьер Кловис" оставался неизменным — до Монте-Верде.

Впервые раскопки в Монте-Верде начались в 1977 году. 20 лет спустя внешняя группа археологов оценила датировку и стратиграфию артефактов — ученые датировали артефакты возрастом 14500 лет. Это было открытие, изменившее парадигму.

В 2022 году ученые заметили на территории Монте-Верде ярко-оранжевый песок и гравий и предположили, что предыдущая датировка была ошибочной из-за старой органической материи, попавшей сюда из более древних отложений. Ученые повторо датировали и проанализировали материал — результаты показали, что образцы на самом деле не могут быть старше 8000 лет.

Теперь ученые относят это место к "среднему голоцену", то есть периоду от 4200 до 8600 лет назад. Более того, есть неоспоримые доказательства того, что это место не может быть старше 11 000 лет.

При написании использовались материалы Science, Gizmodo.