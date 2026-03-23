Весь час була у нас під носом: виявлено секретну зброю для боротьби з небезпечними викидами

Дослідники щойно виявили секретну зброю для боротьби з викидами вуглецю — виявилося, йдеться про бобрів.

Нове дослідження, проведене вченими зі Швейцарії, показало, що бобри, ймовірно, можуть стати секретною зброєю людства в боротьбі зі зміною клімату. Результати показують, що створені бобрами водно-болотні угіддя можуть вловлювати і зберігати великі обсяги вуглецю, пропонуючи недорогий спосіб відновлення і підвищення стійкості до зміни клімату, пише Фокус.

Результати нової роботи вчених показують, що греблі та ставки бобрів здатні перетворити русло річки на чистий річний поглинач вуглецю, поглинаючи більше CO2, ніж вивільнялося протягом року. Це відкриття має велике значення для реінтродукції євразійських бобрів (Castor fiber) по всій Європі після століть полювання, що призвело до їхнього майже повного зникнення. Якщо подібні закономірності збережуться і в інших регіонах, бобри, ймовірно, зможуть допомогти пом'якшити зміну клімату, поглинаючи арніковий газ без дорогої інфраструктури.

За словами провідного автора дослідження Лукаса Халлберга з Бірмінгемського університету у Великій Британії, бобри не розв'яжуть проблему зміни клімату, проте результати нового аналізу свідчать, що ці природні інженери можуть непомітно допомогти річковим ландшафтам накопичувати більше вуглецю протягом десятиліть.

Під час нового дослідження вчені вивчили струмок завдовжки 0,8 км, що перебуває під впливом бобрів, у північній Швейцарії. Відомо, що до створення бобрового болота в 2010 році струмок являв собою швидше заплаву з великою кількістю дерев. Однак після появи бобрів вони вирубали багато дерев для своїх гребель, звільнивши місце для більш дрібних рослин.

Команда виміряла вміст вуглецю у воді, його випаровування в атмосферу, а також накопичення у відкладеннях, біомасі та мертвій деревині. Вони також розрахували витрату води в струмку, що допомогло їм визначити рівень води, вміст солі та кількість наносів, що переміщуються цією ділянкою.

Результати показали, що водно-болотні угіддя являють собою чистий поглинач, який щорічно поглинає від 108 до 146 тонн вуглецю. Для порівняння, ця кількість зекономленого вуглецю еквівалентна 832-1129 барелям спожитої нафти.

Під час написання використовували матеріали Communications Earth and Environment, Live Science.